Gică Hagi promovează un nou puşti în Liga 1: E una dintre perlele noastre

”Regele” l-a remarcat pe Adrian Mazilu (16 ani), un atacant care l-a surprins cu evoluțiile sale în partidele de verificare din această vară. Hagi susține că existe toate premisele ca golgheterul echipei U17 a Farului să ajungă un jucător important în Superligă sau, de ce nu, în fotbalul mondial.

”Când ai cea mai bună academie din România, și o spunem cu tărie, fără să ne fie rușine, e normal să produci jucători. Avem foarte mulți și o să vedeți că, așa cum am făcut-o întotdeauna și o vom face în continuare, o să promovăm jucători tineri. Bineînțeles, e nevoie și de fotbaliști cu experiență.

El (n.r.- Adrian Mazilu) e una dintre perlele noastre, dintre jucătorii care cred că va fi o certitudine. Ne-a surprins în pregătire, e 2005 (n.r.- anul nașterii), e stângaci, singurul stângaci pe acel post. Arată foarte bine din toate punctele de vedere, e un jucător puternic, tehnic. Cojocaru, la fel, 2003 (n.r.- anul nașterii), a fost cel mai bun în prima repriză. Doi copii care sunt pe drumul cel bun”, a declarat Gică Hagi, citat de Digisport.

Erdogan l-a întrebat pe Iohannis despre Hagi. Ce a răspuns preşedintele

Klaus Iohannis şi Recep Tayyip Erdogan au avut o întâlnire bilaterală cu ocazia participării la Summitul NATO de la Madrid.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, joi, în marja participării la Summitul NATO de la Madrid, o întrevedere cu omologul turc, Recep Tayyip Erdogan, la finalul căreia cei doi oficiali au avut o scurtă discuţie despre fotbal.



Conform unor surse oficiale, preşedintele Erdogan l-a întrebat pe şeful statului român ce face Gheorghe Hagi.



Klaus Iohannis i-a spus că acesta este bine, antrenează, are o academie de fotbal şi pregăteşte tineri fotbalişti.



Preşedintele turc a amintit şi de Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi. Preşedintele Iohannis a afirmat că acesta este talentat şi un bun jucător, scrie Agerpres.

Investițiile în fotbalul românesc nu dau rezultate. Dorinel Munteanu: Noi am făcut performanță cu bani puțini, dar problema acum ține de selecție și de a fi corecți

Dorinel Munteanu a vorbit despre banii investiți în fotbalul românesc de-a lungul timpului prin prisma rezultatelor tot mai slabe pe care echipele de club, dar și echipa națională le înregistrează de la an la an.

„Acum, nici ca părinții să plătească echipamente, să plătească foarte multe pentru copil nu este în ordine. Într-adevăr, lipsesc bugetele la centrele de copii și juniori în România, selecția nu mai este așa cum a fost pe timpul meu de exemplu. De aceea nici nu mai sunt jucători și nu mai ies jucători așa bine instruiți cum am fost noi. De aceea și fotbalul românesc este unde este, pentru că noi, la momentul respectiv, am făcut performanțe cu bani puțini. Acum trebuie foarte mulți bani ca să ajungem la ceea ce am făcut în anii trecuți sau când m-am apucat eu de fotbal“, a spus Dorinel Munteanu.

„Dar reprezintă banii singura problemă?“, a întrebat jurnalistul DC News Florin Răvdan, adăugând că „vedem, în Liga 1, jucători cu salarii decente și la meciurile din cupele europene abia reușesc să ajungă în play-off“.

„Nu banii fac aceste rezultate, într-adevăr. Un jucător trebuie să fie plătit, ceea ce nu se întâmplă în România. Știu foarte multe exemple în care jucătorii nu sunt plătiți cu lunile. Așa nu poți să faci performanță. Trebuie să recunoaștem nivelul fotbalului nostru în Europa. Nu mai suntem ce am fost din punct de vedere al calității fotbaliștilor din România și nici al jucătorilor străini care vin aici. De aceea, cei care ne ocupăm de fotbal, trebuie să abordăm altă strategie, cu bani mai puțini, dar să investim în organizare, în a fi corecți cu jucătorii“, a completat Dorinel Munteanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News