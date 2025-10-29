€ 5.0829
Data actualizării: 21:37 29 Oct 2025 | Data publicării: 21:37 29 Oct 2025

Facturile la încălzire au bubuit cu 82%, în Germania, după renunţarea la gazul rusesc
Autor: Andrei Itu

inflatie-bani-business_10798300 Sursa foto: https://www.freepik.com, @BillionPhotos
 

Consumatorii din Germania au fost nevoiți să plătească, în medie, cu aproximativ 82% mai mult pentru încălzire.

Creşterea preţurilor la gaze în Germania survine după ce a oprit achiziţiile de gaz natural din Rusia în urma invaziei acesteia în Ucraina şi apoi după sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream, a forţat consumatorii să plătească, în medie, cu aproximativ 82% mai mult pentru încălzire, transmite miercuri agenţia EFE.

Cât costă încălzirea unui apartament de 70 de metri pătrați

Conform asociaţiei administratorilor imobiliari din Germania, costul mediul al încălzirii unui apartament cu o suprafaţă de 70 de metri pătraţi este anul acesta de 1.180 de euro, cu 15% mai mult faţă de 2024.

Această creştere a fost subliniată în cel mai recent studiu efectuat de firma germană de servicii energetice şi măsurare a consumului Techem, studiu făcut pe baza datelor de consum din aproximativ 100.000 de clădiri rezidenţiale.

Costul încălzirii locuinţelor în Germania, creștere de 82% faţă de 2021

Conform acestor date, costul încălzirii locuinţelor în Germania a crescut cu 82% faţă de 2021, anul anterior declanşării războiului în Ucraina.

Eforturile guvernului german de a impulsiona energiile regenerabile încă nu s-au tradus într-o reducere a facturilor la încălzire, mai ales că în Germania majoritatea locuinţelor folosesc încălzirea pe gaz.

În 2020 circa 55% din importurile de gaze ale Germaniei au provenit din Rusia. Începând din anul 2022, odată cu invazia rusă în Ucraina şi cu demersurile susţinătorilor europeni ai acesteia de a scădea importurile de energie rusească, Germania şi-a sporit achiziţiile de gaz din alte surse. Din septembrie acelaşi an a fost nevoită să înceteze complet importul de gaz rusesc prin gazoductele Nord Stream 1 şi 2, după ce acestea au fost avariate, ca urmare a unor explozii subacvatice.

Anchete închise în 2024 în Suedia și Danemarca

După acest sabotaj, anchete judiciare au fost deschise de Germania, Suedia şi Danemarca. Anchetele au fost închise în cele două ţări scandinave în 2024, dar ancheta germană a identificat o celulă ucraineană alcătuită din cinci bărbaţi şi o femeie ca participanţi la sabotaj, care conform Parchetului german a fost efectuat prin plasarea de explozivi pe conducte de către scafandri.

Deşi un tronson al Nord Stream 2 mai poate fi utilizat, celelalte necesitând reparaţii complexe şi Rusia a propus Germaniei să-i livreze gaz prin acesta, Berlinul a refuzat, invocând invazia rusă în Ucraina şi noua politică a UE de scădere a importurilor de gaze naturale ruseşti.

Principalul factor ce explică creșterea prețurilor la încălzire în Germania

Schimbarea surselor de aprovizionare cu gaze este principalul factor ce explică creşterea preţurilor la încălzire în Germania, dar şi în alte ţări europene, explică Andreas Fischer, expert în chestiuni energetice la Institutul German de Economie (IW).

"Gazul s-a scumpit. Se ştia deja că aprovizionarea va deveni ceva mai costisitoare, întrucât anterior (invaziei ruse în Ucraina) provenea în principal din gazul (rusesc) livrat prin conducte, dar ne-am regăsit într-o situaţie de criză", mai notează Fischer.

Acum, Norvegia este principalul furnizor de gaze naturale al Germaniei, cu aproximativ 48% din importuri în 2025. Alte surse de aprovizionare sunt Olanda sau Belgia, însă şi SUA cu gazele naturale lichefiate (GNL). Acestea din urmă sunt aduse cu nave transportatoare de gaz. Sunt mai costisitoare decât gazele naturale transportate prin conductele existente, notează Agerpres.

Vezi și - Japonia nu renunță la importurile de gaz rusesc, în ciuda lui Trump

