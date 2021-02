”Extravaganța” lui ÎPS Teodosie. Preotul Visarion Alexa dă ”mărturie”

„Vorbește lumea despre extravaganța arhiereului Teodosie de la Constanța, înfierând pelerinaje în pandemie, fast de cartier cu iz imperial, caleașcă bucovineană forțată pe strazi dobrogene, toate anunțând apocaliptic o spiritualitate desuetă și expirată.

Eu relatez un fapt sau mai bine spus dau mărturie:

- ani la rând am vizitat Constanța cu diferite treburi, fie vizite de vacanță cu familia, fie urgențe personale (am rude vârstnice în oraș) sau chestiuni profesionale. Episcopul de Tomis nu-mi este apropiat și nici nu-mi cunoaște viața de preot sau de oarecare om. Am îndraznit, la îndemnul unui prieten, să-l sun cerându-i ajutorul de fiecare dată când m-am simțit strâmtorat. A răspuns personal, prietenește fără superioritate. Mereu disponibil, mereu deschis și serviabil.

O dată și-a trimis șoferul să mă ia de la gară, altă dată mi-a plătit hotelul (întregii familii). Mereu mi-a mulțumit că l-am sunat și că a putut să mă ajute fără nimic în schimb”, a scris pe Facebook Visarion Alexa.

„Culmea bunătății și a smereniei a fost când, într-un an, Arhiereul Tedosie ne-a dăruit să fim cazați, pentru 3 zile, propria sa cameră din Arhiepiscopia Tomisului. A fost un gest profund...eu niciodată n-am reușit să dăruiesc unui oarecare casa mea spre gazduire, fie și un ceas”, a adăugat acesta.

„Când judecați un om aveți grijă să nu cumva să scapați amănunte care în fața lui Dumnezeu vor conta mai mult decât impresiile omenești...”, a conchis preotul.