Explozie într-un apartament din Caracal, zeci de persoane au fost evacuate / Primele imagini / video

O femeie a fost rănită şi 25 persoane au fost evacuate după o explozie într-un apartament din Caracal.
O femeie a suferit arsuri pe aproximativ 10% din suprafaţa corpului şi a fost transportată la spital după o explozie produsă în apartamentul acesteia, situat la primul etaj al unui bloc de locuinţe din Caracal, din imobil fiind evacuate în urma deflagraţiei 25 de persoane, a informat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt.
"Până în acest moment, din imobilul cu regim de înălţime parter + 4 etaje, au fost evacuate 25 de persoane. Proprietara apartamentului în care s-a produs explozia prezintă arsuri pe aproximativ 10% din suprafaţa corporală şi a fost transportată la Spitalul Caracal", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU OLT, Alin Băsăşteanu.
Potrivit sursei citate, în urma exploziei, care nu a fost urmată de incendiu, au fost afectate patru apartamente din bloc.
La locul exploziei intervin echipaje de pompieri de la Slatina şi Caracal, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenţie la înălţime, o autospecială pentru intervenţie CBRN (chimică, biologică, radiologică, nucleară), o autospecială pentru primă intervenţie şi un microbuz de intervenţie.
Totodată, la intervenţie participă şi două echipaje de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt.
