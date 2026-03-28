DCNews Stiri Explozie într-un apartament din Caracal, zeci de persoane au fost evacuate / Primele imagini / video
Data actualizării: 19:26 28 Mar 2026 | Data publicării: 19:26 28 Mar 2026

BREAKING NEWS Explozie într-un apartament din Caracal, zeci de persoane au fost evacuate / Primele imagini / video
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu o ambulanță, accident Bărbatul nu a mai putut fi salvat. Sursa foto: Agerpres

O femeie a fost rănită şi 25 persoane au fost evacuate după o explozie într-un apartament din Caracal.

O femeie a suferit arsuri pe aproximativ 10% din suprafaţa corpului şi a fost transportată la spital după o explozie produsă în apartamentul acesteia, situat la primul etaj al unui bloc de locuinţe din Caracal, din imobil fiind evacuate în urma deflagraţiei 25 de persoane, a informat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt.

"Până în acest moment, din imobilul cu regim de înălţime parter + 4 etaje, au fost evacuate 25 de persoane. Proprietara apartamentului în care s-a produs explozia prezintă arsuri pe aproximativ 10% din suprafaţa corporală şi a fost transportată la Spitalul Caracal", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU OLT, Alin Băsăşteanu.

CITEȘTE ȘI                 -                Explozie și incendiu într-un apartament din Craiova. Echipajele de urgență intervin la fața locului

Potrivit sursei citate, în urma exploziei, care nu a fost urmată de incendiu, au fost afectate patru apartamente din bloc.

La locul exploziei intervin echipaje de pompieri de la Slatina şi Caracal, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenţie la înălţime, o autospecială pentru intervenţie CBRN (chimică, biologică, radiologică, nucleară), o autospecială pentru primă intervenţie şi un microbuz de intervenţie.

Totodată, la intervenţie participă şi două echipaje de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt.

Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
A murit Petru Braiț, liderul minerilor, inculpat alături de Ion Iliescu și Miron Cozma
Publicat acum 29 minute
Explozie într-un apartament din Caracal, zeci de persoane au fost evacuate / Primele imagini / video
Publicat acum 40 minute
Kovesi, lăudată în presa rusă. Este prezentată ca o eroină
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Ești născut pe 24? Atenție la această zi! video
Publicat acum 1 ora si 37 minute
PSD Dâmboviţa, rezultat vot privind participarea PSD la guvernare în actuala coaliţie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Lumea în flăcări. Adrian Năstase: S-a încercat distrugerea unui mușuroi de furnici călcând pe el, neștiind apoi pe unde ies furnicile. România are relații proaste cu toată lumea
Publicat acum 5 ore si 44 minute
"Oamenii îmbătrânesc de 5 ori mai repede dacă fac asta". Psihologul Radu Leca: Ceva trebuie să dispară
Publicat acum 12 ore si 46 minute
BANCUL ZILEI: Moldoveanul și olteanul...
Publicat acum 10 ore si 48 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 29. Update: Președintele Iranului lansează noi amenințări
Publicat acum 1 ora si 37 minute
PSD Dâmboviţa, rezultat vot privind participarea PSD la guvernare în actuala coaliţie
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
