Există un lac sub gheață pe Marte? Ce au descoperit oamenii de ştiinţă

Există încă destul de multă apă sub formă de gheață la calotele polare ale lui Marte, cam atât cât se găseşte pe Pământ în calota glaciară a Groenlandei. Desigur, viața cu greu poate exista în gheață, așa că exobiologii nu sunt foarte încântați de acest fapt. Cu toate acestea, într-un nou studiu, publicat în Nature Astronomy, sugerează că cel puțin sub calota polară de sud a lui Marte ar putea fi un lac. Diametrul său poate ajunge la 30 km și nu îngheață din cauza căldurii geotermale - pe Pământ, o astfel de căldură este menținută de izotopi radioactivi și magmă sub suprafață.

O parte din datele folosite pentru a înainta ipoteza au fost colectate de stația interplanetară robotică operațională a Agenției Spațiale Europene „ Mars Express ” în 2018. Apoi a sondat regiunea calotei polare cunoscută sub numele de Ultimi Scopuli. Semnalul a fost reflectat în același mod ca și în cazul prezenței apei lichide la suprafață. Pe Pământ, acest lucru nu ar surprinde pe nimeni - aici adesea un strat gros de gheață presă apa cu o asemenea forță încât se încălzește la adâncimi mari. Cu toate acestea, lucrurile nu sunt atât de simple pe Marte. Temperaturile extrem de scăzute nu vor permite apei să se încălzească de la o asemenea presiune. În plus, fasciculele radar pot reflecta nu numai apa - poate fi minerale purtătoare de metal sau argilă hidratată.

Cum s-a format gheaţa marţiană

Aceeași secțiune a capacului la sfârșitul anilor '90 a fost studiată de stația interplanetară automată americană Mars Global Surveyor . Folosind un altimetru laser, ea a trasat topografia calotei glaciare și a constatat că avea ondulații semnificative. Și exact așa se comportă gheața care ascunde apa pe Pământ - de exemplu, lacul subglaciar Vostok din Antarctica. Combinând aceste date cu simulări pe computer, oamenii de știință au elaborat diferite opțiuni pentru posibilele cauze care au condus la starea actuală a gheții polare marțiane, potrivit habr.com. Ei au luat în considerare frecarea subterană a gheții solide sau a apei lichide, adâncimea variabilă a unui lac subglaciar teoretic și posibila putere a căldurii geotermale a lui Marte. Și, în orice caz, au primit același lucru - trebuie să existe un lac sub suprafața calotei glaciare din regiunea Ultimi Scopuli.

Potrivit liderului de proiect, Neil Arnold, combinația de noi date topografice, rezultatele modelelor computerizate și datele radar crește foarte mult probabilitatea ca cel puțin o regiune de apă lichidă subglaciară să existe astăzi pe Marte. Aparent, Marte este încă activ din punct de vedere geotermic și menține apa sub gheață în stare lichidă.

