Semifinala Eurovision 2022 a provocat... GREAȚĂ. Reacții de ȘOC ale telespectatorilor. ”Nu mai am cuvinte”, ”TVR... vai de voi! Sunteți jalnici!”. Cristian FAUR, criticat pentru limbaj și atitudine

”Nu mai am cuvinte, e o rușine”

”Am scris și am șters trei postări despre rușinea de producție audiovizuală pe care am văzut-o în seara aceasta la televiziunea publică pentru selecția națională Eurovision. Pentru prima dată de când scriu eu pe Facebook, nu mai am cuvinte. Este de neacceptat și de neconceput că atâta poate produce echipa TVR. Citez dintr-un prieten: "am văzut serbări școlare produse mai bine". E o rușine din care n-am rămas decât cu gluma amară: pe tine cine te-a îmbrăcat în seara asta? Și dacă aș fi în locul celor două creatoare de modă pomenite papagalicește de x ori în seara aceasta mi-ar fi rușine să-mi asociez brandul cu o emisiune de asemenea nivel.” a scris Ana Maria Nicola, profesor FJSC, pe Facebook.

”Eurovision sau ERORvision?”

”Doar eu consider că Eurovision România din acest an este, mai degrabă, ERORvision România?” a fost întrebarea ridicată și de Adrian Artene, care adaugă ”#show TV perimat #melodii neconforme #juriu condamnabil pentru atâta complezență #prezentatori ilari”.

”Melodii slabe calitativ, interpreți mediocri, juriu penibil... să stăm acasă!”, ”Perfect adevărat și acest lucru se întâmplă de câțiva ani buni și nu se ia nici o măsură pentru această preselecție penibilă pe banii noștri. Chiar nu se nai găsesc oameni buni în țara noastră, alții decât Dan Manoliu și Iuliana Marciuc care nu aduc nimic nou, totul e un fiasco total? Și sunt atâția compozitori, soliști, grupuri dar nu are cine să-i promoveze. Peste tot în absolut toate domeniile suntem un NIMENI. Totul politic și iar politic.”, ”Totul amatoristic! Caricatură de spectacol!”, ”Totală lipsă de profesionalism... toți păreau din alt film... trist..” au fost o parte din reacțiile la întrebarea lui Artene.

Reacții de șoc, greață și uluire

De altfel, comentariile au curs chiar pe pagina TVR:

- TVR... vai de voi! Sunteți jalnici! O să vă calificați când o face plopul mere și răchita micșunele!

- S-a terminat circul. Jalnic, jalnic, jalnic!

- Cristian Faur a luat bani să jignească concurenții și să se comporte ca un bădăran?

- Vă organizează mai bine toată semifinala un copil din clasa a III-a un un Nokia 6230. Și probabil și jurizează mai bine.

- Penibil întregul limbaj de mahalagiu al domnului Fau. Randi a părut și el mai pierdut decât Claudiu Răducanu la un interviu.

- Juriul e de ultimă speță. Se poartă foarte urât cu participanții.

- Nu o sa câștigăm niciodată ESC dacă juriul alege după nepotisme, pile si cunoștințe. Patetic. Mi-e rușine mie că mi-am pierdut timpul să mă uit la circul asta...

- Juriu total incompetent, doar Ozana a avut comentarii decente și cu bun simț, restul pilaf. Și piesele calificate…. Deci nu se poate așa ceva… Avem și noi o șansă de calificare și voi dați cu piciorul?! Să vă fie Rușine.

- Nu știu cum faceți dar E-AN-NA TREBUIE să fie în finală. Punct.Sunteți PRAF. Desincronizări, lipsă totală de profesionalism.

- Nu pot să cred că nu sunt în finală E-AN-NA și Eugenia…. Am pierdut niște ore degeaba. Ce prostie de emisiune.

- Măcar am râs n-ai cum așa ceva! Finaliștii ca finaliștii... dar prezentatorii și juratul ăla cu creastă mă. vere, n-ai cum! Prezentatorii au fost ceva rău, așa e când ai bani de la stat.

- Refuz sa cred ca aceștia sunt finaliștii.

- Bani cheltuiți aiurea, bătaie de joc!

- Să îi faceți vânt lui Faur, e total grețos pe ecran.

- Organizarea jalnică, juratul Faur a fost grețos, de voturi nici nu mai vorbesc! Mânărie mai mare decât în seara asta nu am văzut.

Comentariile toate au fost așa, cele de mai sus nu sunt nici măcar selectate, ci doar o parte din primele comentarii ce au fost date de cei care au urmărit Eurovision, uluiți!

