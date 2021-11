Edi Iordănescu, anunț despre relația cu Becali după FC Argeș - FCSB: Am o rugăminte!

'Echipa a câștigat jocul, am arătat caracter. Am muncit și am crezut până la final. Am avut un joc dificil, contra unei echipe care are doi antrenori foarte buni, ei traversau o perioadă extraordinară. Mi-a fost teamă. Mă așteptam să intrăm fără ritm, ne-am sufocat la început, în multe momente n-am arătat în prima repriză așa cum mi-aș fi dorit. N-am avut claritate la construcție. În repriza a doua a fost altceva, am văzut altă dinamică, altă claritate, iar banca a făcut diferența.', a spus Edi Iordănescu.

'Jucătorii care vin de pe margine trebuie să aibă mintea limpede, să vadă ce s-a întâmplat înainte și să fie eficienți. Au avut poftă pentru fotbal. Doar cei care n-au fost în pielea noastră au putut să ne judece, să ne critice. Rămân punctele care încep să se adune și legăm 7 victorii la rând', a declarat Edi Iordănescu.

'Am o rugăminte. Nu vreau să mai fiu pus să...'

'Am o rugăminte. Nu vreau să mai fiu pus să comentez ce spune patronul. Are dreptul la opinie, pentru mine e foarte important ce spune, dar comunicăm, e informat de mine, de MM, e dorința mea numărul 1 ca pe domnia sa și pe suporteri să-i mulțumim cu rezultatele noastre', a mai spus Edi Iordănescu, antrenor FCSB, după victoria cu FC Argeș.

Rezultate etapa 14-a

Vineri 29 octombrie

AFC Botoşani - FC Farul Constanţa 0-2 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani Au marcat: Damien Dussaut (23), Adrian Petre (88 - penalty). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); arbitru de rezervă: Szabolcs (Carei) Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) - LPF

Sâmbătă 30 octombrie

Universitatea Craiova - CS Mioveni 5-2 (3-2), Stadion Ion Oblemenco - Craiova Au marcat: Andrei Ivan (17, 21 - penalty, 45+2 - penalty, 83), Jovan Markovic (90+3), respectiv Bogdan Rusu (34, 39). Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Cosmin Vatamanu (Bucureşti); arbitru de rezervă: Sorin Costreie (Buftea) Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF

FC CFR 1907 Cluj - FC Voluntari 1-0 (0-0), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca A marcat: Billel Omrani (89). Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti); arbitri asistenţi: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare), Romică Bîrdeş (Piteşti); arbitru de rezervă: Robert Avram (Piteşti) Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Ion Craiu (Bucureşti) - LPF

Duminică 31 octombrie

CS Gaz Metan Mediaş - FC Academica Clinceni 1-1 (0-0), Stadion Gaz Metan - Mediaş Au marcat: Christian Irobiso (71), respectiv Juan Bautista Cascini (90+2). Arbitru: Iulian Dima (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mihăiţă Necula (Bucureşti), Alexandru Filip (Constanţa); arbitru de rezervă: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Dinamo Bucureşti 4-1 (2-1), Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe Au marcat: Marius Ştefănescu (13, 21), Bogdan Mitrea (72), Boubacar Fofana (86), respectiv Gabriel Torje (39). Arbitru: Sebastian Colţescu (Craiova); arbitri asistenţi: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ), Adrian Popescu (Craiova); arbitru de rezervă: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti) Observatori: Cornel Sorescu (Piteşti) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

FC FCSB - FC Argeş 2-1 (0-0), Stadion Gloria - Buzău Au marcat: Octavian Popescu (67), Valentin Gheorghe (70), respectiv Martin Rainov (62). Arbitru: Andrei Antonie (Bucureşti); arbitri asistenţi: Bogdan Gheorghe (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); arbitru de rezervă: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi) Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Paul Cazan (Bucureşti) - LPF

Luni 1 noiembrie

AFC UTA Arad - AFC Chindia Târgovişte (Arena Francisc Neuman - Arad, 17:30) FC Rapid Bucureşti - FC U Craiova (Stadion Orăşenesc - Mioveni, 20:30)

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P

1 CFR Cluj 14 12 0 2 20-8 36

2 Universitatea Craiova 14 9 1 4 28-12 28

3 FCSB 13 8 3 2 25-12 27

4 FC Botoşani 14 6 6 2 13-11 24

5 FC Voluntari 14 8 0 6 17-16 24

6 UTA 13 6 5 2 15-8 23

7 Rapid 13 6 4 3 16-10 22

8 Farul 13 6 3 4 17-8 21

9 FC Argeş 14 6 3 5 13-9 21

10 Chindia Târgovişte 13 3 5 5 8-9 14

11 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 14 2 7 5 14-16 13

12 FC U Craiova 1948 13 3 3 7 10-14 12

13 Gaz Metan Mediaş 14 3 3 8 11-18 12

14 CS Mioveni 14 3 3 8 9-22 12

15 Dinamo 14 2 2 10 12-33 8

16 Academica Clinceni 14 0 4 10 10-32 4

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.