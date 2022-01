Prof. dr. Carmen-Bunu Panaitescu lucrează la un proiect prin care vrea să arate alergenii la care sunt sensibili românii.

„În primele șase luni ale anului vom avea prelucrarea statistică și vom putea spune exact cine este dușmanul numărul 1 în România, din punct de vedere alergologic”, a spus Prof. dr. Carmen-Bunu Panaitescu, președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, la „Academia de Sănătate”, emisiune realizată de prof. dr. Irinel Popescu la DC News, DC News TV și DC Medical.

Prof. dr. Carmen-Bunu Panaitescu, președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, a spus la ce se așteaptă pentru România, potrivit estimărilor sale:

„Mă aștept ca acarianul să fie cea mai mare problemă. An de an fac statistică și am constat acest lucru. Apoi, mai este și ambrozia. Pe locul trei, cred că va fi alergia la graminee. Mult mai puțin va fi alergia la animale și foarte puțin la pomi. Noi nu avem atâția pomi care să după la alergie. Poate în zonele mai împădurite să fie o problemă”.

Există soluții și specialiști care ne pot ajuta în rezolvarea problemei. Este vorba despre acarienii de praf care sunt prezenți în casa noastră. Mulți oameni sunt alergici la acarianul de praf din locuințele lor și nu știu acest lucru. Unii confundă simptomele alergiei cu cele ale Covid-19. Despre acest subiect a vorbit Prof. dr. Carmen-Bunu Panaitescu, președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, la „Academia de Sănătate”, emisiune realizată de prof. dr. Irinel Popescu la DC News, DC News TV și DC Medical.

„Pentru că a venit iarna, alergenul major este acarianul din praful de casă. Din toate studiile mele a rezultat că este cel mai frecvent alergen care duce la probleme de tip rinită și astm. Afectează atât copiii, cât și adulții. Simptomele sunt tot atât de severe, precum în cazurile ambroziei, dar poate nu atât de spectaculoase. Expunerea la acarian nu este la dimensiunea ca de taifun a polenului de ambrozie, ci o expunere de zi cu zi, la niște concentrații poate nu foarte, foarte mari. Dar acum oamenii stau mai mult în casă, au dat drumul la căldură și se oferă astfel condiții ideale de dezvoltare a acarianului.

Uneori, simptomele seamănă cu cele ale Covid-19 pentru că înfundă nasul, poate să dispară și mirosul, poate să apară tusea, dar persoana afectată nu face febră și nu are acea stare de afectare generală pe care o are un pacient cu noul coronavirus. Pacienții se sperie, mai ales în această perioadă, și nu știu care este cauza acestor simptome”, a spus Prof. dr. Carmen-Bunu Panaitescu, președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, la „Academia de Sănătate”, emisiune realizată de prof. dr. Irinel Popescu la DC News, DC News TV și DC Medical.

