După ultimul atac cu rachete și drone, Iranul a reușit să îmbunătățească clar poziția lui Netanyahu

Netanyahu a fost adesea criticat pentru detectarea mâinii lungi a mullahilor în spatele aproape fiecărei amenințări la adresa securității Israelului și a fost acuzat pe scară largă că exagerează riscurile unui atac direct din partea Ayatollahului Ali Khamenei. Cu toate acestea, acum, Netanyahu poate susține că măștile au căzut și că dușmanul real este clar după bombardamentul fără precedent al Republicii Islamice, care a încălcat o linie roșie care până acum părea neconcepută. Este pentru prima dată când Iranul a lansat un atac direct asupra statului Israel, iar Mohammad Jamshidi, un vice-șef al statului major al președintelui Iranului, a declarat că "ecuația strategică" s-a schimbat acum între Teheran și Israel, scrie POLITICO.

Noua dinamică îi întărește considerabil mâna lui Netanyahu în obținerea sprijinului militar internațional și îi permite să-și intensifice războiul împotriva Hamas, susținut de Iran, în Fâșia Gaza, și apoi, eventual, să-și îndrepte atenția către Hezbollah din Liban, alt proxy al Iranului. Premierul are acum mai multă libertate de acțiune pentru a prezenta războiul din Gaza ca o luptă pentru supraviețuirea națională împotriva unui adversar bine înarmat și cu greutate geostrategică, condus de fundamentaliști islamiști care urmăresc arme nucleare.

Iranul nu ar fi putut alege un moment mai bun pentru a-i oferi lui Netanyahu o salvare, exact când răbdarea internațională față de liderul de dreapta era la limita ruperii. Compensând creșterea victimelor civile din Gaza, Netanyahu a rezistat presiunilor președintelui american Joe Biden, care dorea să evite un asalt total asupra orașului Rafah de la graniță, și a fost supus unei presiuni extreme din cauza uciderii de către Israel a șapte lucrători umanitari din World Central Kitchen.

Atacul din noaptea trecută face cazul sprijinului pentru Israel aproape incontestabil, în principal datorită unei posibile erori strategice majore a regimului iranian. Conducerea Iranului, deja larg disprețuită acasă din cauza corupției, a gestionării economice dezastruoase și a unei suprimări sângeroase a drepturilor omului, riscă acum să pară și militar ineptă.

I condemn Iran's attacks in the strongest possible terms and reaffirm America's ironclad commitment to the security of Israel.



