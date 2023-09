Dumitru Buzatu, exclus din PSD. Chirieac: "Gestul său a surprins pe toată lumea"

Sâmbătă dimineață, Biroul Politic al PSD s-a reunit de urgență și s-a decis excluderea din partid a lui Dumitru Buzatu. Analistul Bogdan Chirieac a comentat întreaga situație la Antena 3.

"Probabil era o chestie sub monitorizare de mult timp, nu s-a petrecut doar aseară'" a spus Adrian Măniuțiu, realizatorul "Income" de la Antena 3.

"După surpriza nedisimulată pe care au arătat-o toți liderii PSD, eu nu cred că Dumitru Buzatu era sub monitorizare. Pur și simplu gestul său a surprins pe toată lumea. Buzatu nu era sau nu părea acest tip de om, "șpăgar ordinar", ca să spun așa. Nu, era profesor, era cu marxismul, cu metafizica, cu principii socialiste și așa mai departe. Ce anume l-a determinat la 68 de ani să comită astfel de fapte nu știm. Dacă a mai comis astfel de fapte, asta o să vedem. Reacția lui Marcel Ciolacu de sâmbătă dimineață este exact cea necesară într-un asemenea moment. Deci Marcel Ciolacu trebuia să facă lucrul acesta neîntârziat, fără echivoc, fiindcă altminteri, pur și simplu scufunda partidul. Și așa în nebunia asta de trei luni de zile, cu majorarea de taxe și impozite a afectat grav PSD-ul. A afectat și PNL-ul, dar în principal PSD-ul, fiindcă ei dau primul ministru. Rezultatele aici sunt mai mult decât discutabile. Marcel Ciolacu nu-și permitea să-l cauționeze în cel mai mic fel pe Dumitru Buzatu. Este reacția politică foarte corectă și fără echivoc. Și nici nu se va întoarce partidul în ceea ce-l privește pe Dumitru Buzatu să spună că este eroare judiciară, c-o fi și c-o păți, nu se va întâmpla așa ceva," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3.

Înainte de activitatea politică, Dumitru Buzatu a fost profesor de istorie-filozofie.

Oficial de la DNA. Acuzațiile asupra lui Dumitru Buzatu

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iaşi au informat că s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23 septembrie, în calitate de inculpat, a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, pentru luare de mită, în cauză cerându-se arestarea preventivă.



"În perioada 8 mai - 7 septembrie, inculpatul Buzatu Dumitru (...) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) sume de bani, reprezentând un procent de 10% din valoarea unui contract de achiziţie publică pe care acesta din urmă îl încheiase cu Consiliul Judeţean Vaslui şi care avea ca obiect reabilitarea şi modernizarea unor drumuri din judeţul Vaslui, astfel încât contractul să se deruleze în bune condiţii (plată facturilor). În context (...), la data de 22 septembrie, inculpatul Buzatu Dumitru ar fi primit suma de 1.250.000 lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante. Inculpatului Buzatu Dumitru i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală", precizează DNA, într-un comunicat de presă.

