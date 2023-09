Dronele Rusiei, la granița României. Vâlcu: Dacă oamenii le filmează, înseamnă că nu sunt terorizați

Unii locuitori din comuna Ceatalchioi, satul Plauru, ar dori să fie strămutați din zonă din cauza dronelor Federației Ruse. Aceștia s-au declarat înspăimântați de zgomotul produs de acestea atunci când infrastructura portuară din Ucraina este atacată.

Jurnalistul Val Vâlcu a fost invitat la Antena 3 CNN, la emisiunea Decisiv, unde a făcut câteva comentarii referitoare la locuitorii din Deltă care filmează dronele pe care Rusia le trimite către porturile ucrainene.

„Dacă e teroare, de ce nu se ascund? Ei stau și fac selfie. Ar trebui să se protejeze și să fie învățate aceste reguli de apărare locală“, a spus Val Vâlcu.

„Păi și unde să se ducă?“, a întrebat moderatoarea Cătălina Porumbel.

„La ora cinci dimineața, când aceste drone atacă, dacă are telefonul și filmează, măcar să se ascundă sub masă, să nu le cadă în cap. În plus, în aceste drone se trage cu mitraliera. Nu vă gândiți că sunt cine știe ce instalații. Îi nimerește vreun glonte...“, a spus Val Vâlcu.

„Dacă filmează dronele înseamnă că nu sunt terorizați. Dacă sunt terorizați, să se bage în pivniță. Lângă butoiul cu vin în pivniță“, a mai precizat jurnalistul.

Resturi de dronă, găsite pe teritoriul României

Alianța Nord-Atlantică a transmis, ieri, un prim mesaj, după ce resturi dintr-o dronă a Federației Ruse au fost găsite în România.

„Continuăm să monitorizăm îndeaproape situaţia şi rămânem în contact strâns cu aliatul nostru România“, a precizat NATO într-un comunicat citat de Reuters.

De asemenea, Klaus Iohannis, președintele României, a spus că „în cadrul NATO suntem foarte bine apărați, iar România beneficiază de garanții de securitate extrem de puternice, cele mai puternice din toată istoria noastră“.

Reamintim că Ministerul Apărării Naționale a confirmat, ieri, că o dronă rusească s-a prăbușit în România, în localitatea Plauru.

Acest articol reprezintă o opinie.