Data publicării: 13:48 02 Noi 2025

Două accidente grave, în acest weekend, pe DN71, în județul Dâmbovița
Autor: Crişan Andreescu

O femeie a decedat, duminică dimineața, pe DN 71, în comuna dâmbovițeană Moțăieni, în timp ce sâmbătă, la prânz, pe raza comunei Pietroșița, un alt accident a dus la rănirea unei femei și a fiicei acesteia.

Duminică, 2 noiembrie, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Moțăieni.

Polițiștii care au ajuns la locul accidentului au stabilit faptul că un tânăr, în vârstă de 28 de ani, din comuna Moțăieni, în timp ce se afla la volanul unui autoturism pe DN 71, pe raza comunei Moțăieni, ar fi acroșat și accidentat o femeie, de 55 de ani, care se afla pe partea carosabilă.
În urma accidentului, femeia a fost rănită gtrav,  aceasta decedând, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale sosite la fața locului.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

De asemenea, sâmbătă, 1 noiembrie, în jurul orei 15:50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în comuna Pietroșița.

 Din verificările preliminare a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din comuna Pietroșița, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 71, în comuna Pietroșița, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, în vârstă de 32 de ani, din comuna Moroeni.
Potrivit IPJ Dâmbovița, primul autoturism ar fi fost proiectat într-un autoturism staționat.

În urma coliziunii, femeia, în vârstă de 32 de ani și fiica acesteia, în vârstă de 8 ani, au fost rănite. Ele au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

 Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a fost găsit cu  0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

Și în acest caz, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

