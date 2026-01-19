€ 5.0921
Subcategorii în Stiri

Doliu în BOR. "Duhovnicul deținutelor" din Cluj a murit. Cine a fost părintele Ioan Simion / foto
Data actualizării: 18:15 19 Ian 2026 | Data publicării: 18:14 19 Ian 2026

Doliu în BOR. ”Duhovnicul deținutelor” din Cluj a murit. Cine a fost părintele Ioan Simion / foto
Autor: Andrei Itu

saptamana-patimilor--sambata-mare-ce-nu-ai-voie-sa-faci--inainte-de-inviere_21708800 Sursa foto: Pexels (Milada Vigerova)

Părintele Ioan Simion a trecut la Domnul, la vârsta de doar 56 de ani. Părintele a fost cunoscut și pentru că a slujit în locuri unde mulți nu au curaj.

 

Comunitatea ortodoxă din Cluj-Napoca și nu numai este în doliu în urma trecerii la cele veșnice a părintelui Ioan Simion, slujitor al altarului, renumit pentru că era un om discret, dar și cu un umor cald.

A slujit la închisoarea de femei

Părintele Ioan Simion a fost și profesor, a predat mai multe școli din Cluj. Însă a mers și în locuri unde mulți nu au curaj, respectiv în arestul Curților de Judecată din Cluj. El a slujit într-o închisoare, unde a fost duhovnicul deținutelor. Conform site-ului Protopopiatului din Cluj, preotul Ioan Simion s-a născut pe data 27 august 1970 în municipiul Brașov, județul Brașov.

La capitolul studii sunt enumerate următoarele:

Liceul ,,Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, promoția 1992;
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1993;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoția 1996;
Facultatea de Drept și Administrație Publică din București, Universitatea ,,Spiru Haret” promoția 2011.

Preotul Ioan Simion a fost hirotonit preot de către Preasfințitul Vasile Someșanul  în  data 10  iulie 2010  pe seama Asociației ,,Christiana” a Arhiepiscopiei, Vadului, Feleacului și Clujului responsabilitatea sa fiind Proiectul ,,Sfântul Dimitrie Basarabov”, unde a slujit până la data de 1 mai 2013 când a fost transferat la Centrul de Plasament nr. 1 ”Prichindel” din Cluj-Napoca”, conform sursei citate.

Foto

Mesaj emoționant la moartea părintelui Ioan Simion

Diaconul și istoricul Mircea Gheorghe Abrudan de la Catedrala Mitropolitană din Cluj a rememorat, într-un mesaj, personalitatea aparte a părintelui Ioan Simion.

”Un om care i-a bucurat pe oameni: pr. Ioan Simion (27 august 1970 – 17 ianuarie 2026). Dumnezeu să te odihnească cu drepții în Împărăția Sa, părinte Ioane! O să-mi lipsească zâmbetul tău șugubăț și poantele tale haioase.

Chiar dacă unii nu te-au înțeles, Dumnezeu, pe care l-ai iubit și pe care te-ai străduit să-l propovăduiești elevilor clujeni, dar mai ales deținutelor din arestul Curților de Judecată din Cluj, sigur te-a iubit și te va așeza în latura celor vii, în colțul celor puși pe șotii și glume sfinte.

Parafrazez o perlă rostită cu mare haz la agapa din a treia zi de Paști 2024 de la Mănăstirea Râșca Transilvană: «domn profesor, unii zic că-s dus cu pluta că tot fac atâtea glume, dar nu-nțeleg că numai unul dus cu pluta poate fi popă la pușcăria de femei»”.

Când și unde are loc înmormântarea părintelui Ioan Simion

Slujba înmormântării va fi oficiată de către PS Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, marți 20 ianuarie 2026, ora 13.00, în Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Mănăștur. Va fi precedată de slujba priveghiului, care va avea loc luni, 19 ianuarie 2026, ora 18.00, în aceeași locație.

Vezi și - FOTO Durere fără margini: Nou apel al părintelui Vasile Ioana, în timp ce familia preotului Ioan Cozma își îngroapă copilul Matei 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

preot ioan simion
bor
detinute penitenciare
