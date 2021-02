Discuții tensionate în CSM, despre desființarea SIIJ. Gabriela Scutea și Stelian Ion, SCHIMB de replici cu procurorii

Totul a pornit de la activitatea Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție (SIIJ), care în anul 2020 a trimis doar două rechizitorii în judecată, în ambele fiind protagonist Mircea Negulescu, președintele Instanței Supreme, Corina Corbu a cerut fără succes amânarea discuțiilor pe motiv că nu este prezent și un reprezentant al Secției pentru a-și expune punctul de vedere.

Schimb de replici între Gabriela Scutea, Simona Marcu, ministrul Stelian Ion și Procurorul Cristian Ban

Procurorul general al României, Gabriela Scutea, care a criticat activitatea SIIJ.

"Numărul plângerilor contra soluției, raportat la cele 550 de clasări- există 248 de plângeri promovate de petenți. Există plângeri admise, raportat la modul în care cercetările au fost finalizate, o bună parte a plângerilor care au reținut neefectuarea unor acte de urmărire penală. (…) Infirmările dispuse de procurorul șef adjunct au fost confirmate de instanțe", a spus Gabriela Scutea.

În replică, judecătoarea Simona Marcu a sărit în apărarea Secției Speciale, făcând o paralelă cu activitatea DNA, din anii anteriori: "Mi se pare incorect față de conducerea SIIJ care a întocmit acest raport să discutăm în lipsă, dar dacă tot o facem, trebuie spuse câteva lucruri. S-a vorbit neelegant, nedeontologic despre calitatea colegilor care lucrează acolo sau despre activitatea lor"

Și ministrul Justiției, Stelian Ion s-a declarat "total nemulțumit" de activitatea SIIJ.

"Observăm că au în jur de 2 rechizitorii pe an, niciunul pe fapte de corupție, nu am văzut raport de cheltuieli pentru anul 2020, e croită greșit această secție, nu avea cum să funcționeze", a spus Stelian Ion.

Procurorul Cristian Ban a recunoscut că a fost provocat de colegii săi să intre în discuție și a spus că: "E un raport de activitate, dar eu aș face un bilanț de la început, pentru că de la an la an sunt aceleași rezultate, nu au nici măcar o condamnare, zero condamnări. Ce putem să mai spunem că pentru fapte de corupție, știm că avem o mare problemă, iarăși suntem pe zero".

Ședința, suspendată pentru 10 minute

După ce a fost suspendată timp de 10 minute, ședința s-a reluat cu dezbateri legate de necesitatea emiterii avizului asupra proiectului de desființare a SIIJ, potrivit g4media.ro

"Este cu totul alt act cel de astăzi!", a mai spus Stelian Ion.