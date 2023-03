Discursul lui Zelenski în Parlamentul Austriei: Parlamentarii de extremă dreapta au părăsit sala

Politicienii din Partidul Libertății (FPÖ) au susținut că discursul lui Zelenski a încălcat neutralitatea Austriei. Ei au avertizat înainte de discurs că vor organiza o formă de protest împotriva discursului lui Zelenski, relatează BBC.

Austria a declarat anterior că nu poate contribui la apărarea Ucrainei din punct de vedere militar, dar sprijină Kievul din punct de vedere politic.

În intervenția sa video, Volodimir Zelenski a mulțumit Austriei pentru asistența umanitară și ajutorul acordat la curățarea minelor terestre. El a invitat, de asemenea, parlamentarii să călătorească singuri în Ucraina și să vadă distrugerea cauzată.

Președintele Camerei Inferioare a Parlamentului Austriei, Wolfgang Sobotka, a promis mai multă asistență financiară și umanitară Ucrainei și a spus că țara merită solidaritatea Austriei.

În timp ce dl Zelenski vorbea, un grup de 30 de politicieni FPÖ a părăsit sala și a lăsat pe birou pancarte cu sigla partidului pe care scria ”spațiu pentru neutralitate” și ”spațiu pentru pace”.

FPÖ a provocat furie în trecut pentru poziția sa pro-rusă. În 2018, când Karin Kneissl de la FPÖ era ministru de Externe, a fost criticată pentru că a dansat cu președintele Vladimir Putin la nunta ei.

⚡️Former Austrian Foreign Minister Karin Kneissl left #Austria due to death threats



Kneissl is remembered for dancing with Putin at her own wedding. Until this May, she was on the board of directors of Rosneft.



