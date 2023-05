Digitalizarea în domeniul construcțiilor. Interviu Cătălin Podaru (Leviatan Design) și Rodica Lupu (Cluster TEC), în marja conferinței INNOCONSTRUCT

În ediția din 4 mai 2023 subiectul emisiunii va fi digitalizarea în domeniul construcțiilor și conferința internațională INNOCONSTRUCT.

Invitații ediției vor fi Cătălin Podaru director și fondator al companiei Leviatan Design și Rodica Lupu, Director Cluster TEC și CEO Loop Operations.

Interviul va fi difuzat pe DC News şi DC Business, joi, 4 mai 2023, începând cu ora 16:00.

Ce doi invitați vor aborda o serie de subiecte de importanță majoră, printre care implementarea de noi tehnologii, importanța acestora în dezvoltarea domeniului construcțiilor, beneficiile aduse de acest proces, dar și robotizarea și utilizarea inteligenței artificiale în contextul crizei forței de muncă.

Emisiunea va avea loc în marja conferinței internaționale INNOCONSTRUCT care va avea loc între 18-19 mai și care se află deja la a treia ediție.

Ediția a treia a Conferinței Internaționale INNOCONSTRUCT – How Digital, How Fast, propune în acest an o suită de evenimente dedicate avansării procesului de digitalizare în industria construcțiilor. În 2023 vor fi puse în lumină noile abordări în dezvoltarea competențelor digitale în construcții și tehnologiile și soluțiile care sprijină digitalizarea, eficiența energetică.

Despre toate aceste surprize veți afla mai multe în emisiune.

Emisiunea specială dedicată digitalizării în domeniul construcțiilor va fi difuzată de canalele platformelor DC Media Group 4 mai 2023, începând cu ora 16:00.

