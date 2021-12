Dide, acum liber, ne spune cum a fost în arest. Răspuns la întrebarea lui Mircea Badea în dosarul „Droguri la DIICOT”

„Am înțeles din prima ce a vrut să facă Dide. E bine că este în pușcărie? Pentru el este bine. Eu mă bucur că el este în pușcărie chiar dacă este complet aiurea, în sensul că el practic s-a cerut să fie în pușcărie și... nu-i problemă că a venit procurorul și a executat întocmai și la timp. Dar de ce e bine că este în pușcărie? Pentru a vedea cum este. E foarte bine să cunoști ceea ce susții. Pentru că dacă doar susții fără să cunoști ești un pafarist. (...) Între buzele sale, probabil nu a existat niciodată canabis, dar sigur-sigur, buzele îi erau lipite de o anumită zonă pufoasă a sistemului. Și era cu pușcăria în gură, non-stop, ca ăștia de la #Rezist. Practic dădea pușcărie la toată lumea care nu era USR-istă. Erau numai cu condamnările în gură.

Este bine că vede cum este sistemul cu atât mai mult cu cât, din această speță reiese că Dide nu este niciun traficant. Nu făcea niciun fel de trafic. Stă în pușcărie absolut aiurea în tramvai. Dar este bine că stă aiurea în tramvai pentru că vede cum este. Ne va povesti după aceea cum a fost. După ce ai o experiență completă, altfel vii... Văd că Dide este în pârnaie deși a vrut să denunțe felul simplist în care s-a procură droguri. Desigur, el milita și pentru legalizarea marijuanei. Teza lui probabil că era: „oricum se procură foarte ușor, cine vrea să ia, oricum face rost”. Cred că acesta a fost demersul lui”, a spus Mircea Badea.

Acum că activitistul Cristian Mihai Dide a fost eliberat, l-am întrebat: „Cum a fost în arest?”

„În primul rând, nu am fost în pușcărie, eu am fost în arest. Este o diferență între arest și pușcărie. Dacă ești în pușcărie pe sisteme deschise sau semideschise, ai mai multă libertate decât ai în arest. De exemplu, poți să comunici mai mult, ai mai multe activități pe care le poți desfășura. Eu am fost în arestul IPJ Iași. Din punct de vedere al condițiilor, au fost excelente raportate la condițiile pe care le știam eu despre închisori. Singurul lucru care a fost nasol în arestul de la Iași a fost mâncarea. Au fost feluri de mâncare comestibile și au fost feluri de mâncare care au fost bătaie de joc, de exemplu varză fiartă. În rest, nu am ce să le reproșez polițiștilor de la IPJ Iași. Au fost profesioniști. Îi mulțumesc lui Cristi de pe arestul IPJ Iași. A fost profesionist adevărat. Nu am ce să reproșez vizavi de condițiile în care am fost reținut acolo”, a zis Cristian Mihai Dide contactat de DC News.

„Cât despre procurori, da, trebuie să recunosc că am ținut, prin Piața Victoriei, mânuțele galbene Declic Toți pentru justiție, dar în tot acel timp le-am ținut cu inima strânsă pentru că știam ce înseamnă justiția din România și cum se face justiția în țara noastră. Cunosc faptul că sunt mulți oameni care au fost închiși, condamnați, fără să se respecte Codul de Procedură Penală sau Codul Penal. Nu cred că era nevoie să merg în arest pentru a ști acest lucru. Fix de-asta am făcut acest demers, pentru a obliga DIICOT să-și facă treaba în mod corect față de toată lumea și totodată în mod egal.

Dacă ai confiscat niște marfă de la micii antreprenori, de ce nu ai curaj să-i anchetezi și pe cei de la care am cumpărat, mai ales că eu am trimis și facturile. Am spus de unde am cumpărat. De ce în dosarul în care eu am fost arestat, nu a fost arestat niciun vânzător? Site-ul online de unde am cumpărat nu a fost întrebat cum de a vândut astfel de lucruri, dar cu toate acestea doar eu am stat în arest. Niciun vânzător nu a stat în arest.

Aceasta este o justiție strâmbă despre care eu știam de mult timp, dar nu am crezut niciodată că justiția coboară la un nivel atât de jos. Iar judecătorii își permit să terfelească actul de justiție și statul de drept în așa hal încât să ajungă cetățenii să nu mai aibă deloc încredere în actul de justiție. Eu nu voi susține niciodată Secția Specială a Magistraților, eu voi susține că Inspecția Judiciară trebuie reformată, CSM trebuie reformat și societatea civilă trebuie să se implice mult mai mult în verificarea actelor de justiție și să verifice modalitatea în care procurorii și judecătorii sunt verificați la rândul lor”, a spus Cristian Mihai Dide pentru DC News.

Protestatarul Cristian Dide a fost eliberat din arestul Poliției, după ce Curtea de Apel Iași a decis respingerea prelungirii măsurii arestului preventiv în cazul său. Acesta a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Pe 23 noiembrie, judecătorii Tribunalul Iași au admis solicitarea de arestare preventivă, după ce Dide a fost acuzat în dosarul „Droguri la DIICOT”.

Cristian Mihai Dide a procurat din afara ţării, dar şi de pe teritoriul României, cantităţi de canabis, pe care le-a distribuit prin intermediul unor societăţi de curierat, iar o parte dintre aceste stupefiante au fost trimise, sub formă de colete, către DIICOT, structura centrală şi către Serviciul teritorial Iaşi.

