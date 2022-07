Dică, obiectiv la FCSB. Mesajul lui Gigi Becali pentru noul antrenor

”Dică e antrenor, de astăzi a început antrenamentele. Nu a fost greu de convins, pentru că nu am terminat chiar toate, dar el a zis că nu vrea bani, că el vrea performanţă. A zis că el vrea bani la performanţă şi că vrea mai multă libertate. Am spus 'Bine, mă, îţi dau mai multă libertate'.

După astea 16 meciuri, câte sunt, dacă e pe primul loc sau e la un punct, două, trei de CFR Cluj și Craiova, că eu cu astea mă bat, doar nu o să mă compar cu Rapidul... Obiectivul ăsta e! Nu pot să-i pun calificarea (n.r.- în grupele Conference League). Vorbim de viitor, de următorul an. Calificare în Conference League!

Dacă nu ne calificăm, eu încep să mă retrag. E decisivă calificarea în grupe. Jurnaliștii vin la conferință, asta e meseria lor. Becali e unul, prostul, care dă banii. Când eram mai tânăr, voiam celebritate. Acum m-am mai luminat. Îi dai banii lui Tănase 30 de mii, de ce să-i dai? Asta nu se mai poate”, a declarat Gigi Becali, citat de Digisport.

Toni Petrea și-a dat demisia de la FCSB

Toni Petrea și-a dat demisia din funcția de antrenor al celor de la FCSB, după ce echipa a pirdut partida cu Rapid, duminică seara, scor 2 - 0.

Demisia lui Petrea vine după un egal cu nou promovata U Cluj în prima etapă și partida pierdută cu Rapid de duminică seara.

„El m-a sunat aseară și mi-a zis că pleacă. Am zis să vorbim azi, să nu vorbim la cald. El mi-a zis că dacă echipa nu joacă, înseamnă că am eu o problemă. A zis că dacă se întâmplă ceva, de ce să aibă el pe conștiință necalificarea. El pleacă acum! Eu i-am zis să stea, dar a zis ca nu mai vrea. Deocamdată nu am înlocuitor. Am vorbit cu Vali Argăseală, 30 de zile putem să stăm fără antrenor. Și așa, situația care este...Ce-o fi o fi. Mihai Pintilii dacă are voie să stea, să stea” - Gigi Becali, la ProArena.

FCSB o va întâlni joi, de la ora 20:30, pe Saburtalo Tbilisi în manșa retur contând pentru turul doi preliminar din Conference League. Gruparea din Georgia s-a impus cu 1-0 pe propriul teren.

Superliga, rezultatele etapei a 2-a. Cum arată clasamentul

Rezultate: Vineri 22 iulie

CS Mioveni - FC Farul Constanţa 0-2 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Adrian Petre (58 - penalty, 76 - penalty).

Albert Voinea (CS Mioveni) a ratat un penalty în min. 90+2 (a apărat Marian Aioani). Cartonaş roşu: Daniel Toma (CS Mioveni, 83). Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Radu Petrescu (Bucureşti) Arbitru video: George Cătălin Găman (Craiova); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti) Observatori: Aron Huzu (Sibiu) - CCA, Ion Craiu (Bucureşti) - LPF.

Sâmbătă 23 iulie

FC Voluntari - AFC Botoşani 0-1 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Terrence Tisdell (83). Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica/Ilfov); arbitri asistenţi: Bogdan Gheorghe (Bucureşti), Marius Cristian Marchidanu (Brăila); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş) Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ) Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Paul Cazan (Bucureşti) - LPF.

Duminică 24 iulie

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Argeş 4-0 (0-0), Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe Au marcat: Cosmin Matei (49 - penalty), Bogdan Mitrea (60), Marius Ştefănescu (63), Cătălin Golofca (80). Arbitru: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: George Cătălin Găman (Craiova) Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) - CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) - LPF.

FC U Craiova 1948 - FC CFR 1907 Cluj 3-1 (1-1), Stadion Ion Oblemenco - Craiova Au marcat: Benjamin van Durmen (32, 73), Andrea Compagno (46), respectiv Ciprian Deac (15). Arbitru: Andrei Florin Chivulete; arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac, Andrei Constantinescu; al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (toţi din Bucureşti) Arbitru video: Radu Petrescu; arbitru asistent video: Vlad Bârleanu (ambii din Bucureşti) Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF.

FC Universitatea Cluj - Universitatea Craiova 1-1 (1-0), Stadion Gaz Metan - Mediaş Au marcat: Ioan Filip (6), respectiv Paul Papp (64). Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti) Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe) Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Cătălin Popa (Vaslui) - LPF.

FC Rapid Bucureşti - FC FCSB 2-0 (2-0), Stadion Rapid-Giuleşti - Bucureşti Au marcat: Marko Dugandzic (19), Cristian Săpunaru (40). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti) Arbitru video: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitru asistent video: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF.

Luni 25 iulie

AFC Chindia Târgovişte - AFC Hermannstadt 1-1 (1-1), Stadion Ilie Oană - Ploieşti Au marcat: Daniel Celea (9), respectiv Alexandru Oroian (2). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel); al patrulea oficial: Marcel Bîrsan (Bucureşti) Arbitru video: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova) Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF.

FC UTA Arad - FC Petrolul Ploieşti 2-0 (1-0), Arena Francisc Neuman - Arad A marcat: David Miculescu (11, 69). Arbitru: Iulian Dima (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ciprian Florin Danşa (Satu Mare); al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs (Carei) Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF. VEZI CLASAMENTUL AICI

