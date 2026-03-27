Diana Buzoianu a propus modificarea Codului penal privind hărțuirea sexuală

Diana Buzoianu, ministra Mediului, a anunțat depunerea unui proiect de lege în Parlament pentru definirea mai clară a infracțiunii de hărțuire sexuală. Potrivit acesteia, legislația actuală e limitată și nu sancționează suficient de bine astfel de fapte în toate situațiile, de aceea este necesară îmbunătățirea ei.

„Femeile și fetele din România trebuie să fie în siguranță!

Am depus azi în Parlament proiectul de lege pentru a defini mult mai bine infracțiunea privind hărțuirea sexuală.

De ce este nevoie de un astfel de proiect?

Astăzi, definiția hărțuirii sexuale este următoarea: ,,pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare”

Hărțuirea sexuală este o infracțiune care, astăzi, e legată de existența unei relații de muncă și care trebuie să fie repetată pentru a fi sancționată. Dar de ce acceptăm aceste condiții ca fiind naturale? Dacă o femeie e hărțuită de cineva cu care nu are relații de muncă, de ce e mai puțin gravă fapta? Dacă hărțuirea e realizată cu presiune, iar victima e, de exemplu, studenta abuzatorului, de ce considerăm normal ca fapta să fie pedepsită doar dacă e repetată când acolo e clar o disproporție uriașă de putere? De ce nu e sancționată dacă s-a întâmplat o singură dată, ca în alte state din UE?

Aceste întrebări au un răspuns evident: e nevoie de îmbunătățirea legii”, a scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.



„Haideți să facem România o țară mai sigură pentru femei și fete!”

Diana Buzoianu a propus modificarea Codului penal pentru ca hărțuirea sexuală să fie sancționată indiferent de context și pentru extinderea răspunderii penale în cazurile în care există presiune asupra victimei sau aceasta se află în situații de vulnerabilitate.

„Ce am propus?

Modificarea Codului penal astfel încât hărțuirea sexuală să fie sancționată indiferent în ce context se întâmplă, nu doar în relații de muncă.

Dacă fapta a fost comisă în cadrul unei relații de muncă sau similare, atunci asta trebuie să fie agravantă.

Totodată, chiar dacă fapta nu are un caracter repetat, proiectul de lege propune extinderea răspunderii penale și pentru fapta de a pretinde favoruri de natură sexuală dacă a fost utilizată orice formă de presiune asupra victimei și e de natură să-i producă acesteia o stare de temere, într-una din situațiile următoare:

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b) fapta a fost comisă de către un membru al familiei sau de către o persoană care conviețuiește cu victima;

c) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, unui handicap fizic sau psihic, sarcinii sau unei situaţii de dependenţă;

d) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

Am invitat în acest demers parlamentari de la toate partidele proeuropene și mă bucur să văd că s-au alăturat proiectului senatoarea Gabriela Horga și deputatele Silvia Mihalcea și Csép Éva Andrea.

Haideți să facem România o țară mai sigură pentru femei și fete!”, a mai scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

