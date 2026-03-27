Nicușor Dan a promulgat bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2026
Data actualizării: 18:27 27 Mar 2026 | Data publicării: 18:22 27 Mar 2026

Nicușor Dan a promulgat bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2026
Autor: Anca Murgoci

imagine cu președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a promulgat bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2026.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat vineri legea bugetului de stat pe anul 2026 şi pe cea a asigurărilor sociale de stat

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 27 martie 2026, următoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026 (PL-x 214/2026); Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 (PL-x 184/2026); Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 (PL-x 185/2026).

Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizările AUR în legătură cu cele două proiecte, stabilind că actele normative sunt constituţionale. 

Alianţa pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate şi sancţionarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni.

Cele două legi au fost adoptate în şedinţa comună a Parlamentului din 20 martie. 

