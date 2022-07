Denis Alibec revine în Liga 1. Cu ce echipa a semnat pentru 1 an

Atacantul Denis Alibec este începând de joi noul jucător al echipei de fotbal Farul Constanţa, după ce a semnat un contract valabil pe un an, cu drept de prelungire pentru încă un sezon, a anunţat clubul dobrogean pe site-ul său oficial.

Denus Alibec (31 ani), născut la Mangalia, este un produs al Centrului de copii şi juniori de la Farul Constanţa, club sub culorile căruia a şi debutat în Liga 1, pe 27 septembrie 2008, într-o partidă cu Oţelul Galaţi (scor 1-1).

În cariera sa, el a mai evoluat pentru Inter Milano, KV Mechelen, Bologna, Astra Giurgiu, FCSB, CFR Cluj, Kayserispor şi Atromitos. Alibec este dublu campion al României, cu Astra Giurgiu (2016) şi CFR Cluj (2022), câştigător al Cupei României cu Astra Giurgiu (2014), fiind declarat fotbalistul român al anului în 2016. Denis Alibec are 23 de selecţii şi două goluri la prima reprezentativă a României, cu care a participat la EURO 2016.

Marcel Răducanu (67 de ani), fost jucător al echipei naționale de fotbal a României, a lansat un atac la adresa lui Denis Alibec și a altor fotbaliști, după ce echipa României s-a făcut de râs în Liga Națiunilor.

Deranjat de faptul că Vlad Chiricheș și Alexandru Maxim au lăsat să se înțeleagă că nu mai ar dori să joace la echipa națională a României, Marcel Răducanu le-a cerut să renunțe la fotbal, menționând că „jucătorii se gândesc la bani, manele, gagici și tatuaje.”

„Aoleu? Unde sunt jucătorii ăia? Să-i aducă el. Unde sunt? Nu-i văd. Nici de la U21 nu vine ceva deosebit. Unde sunt? Trebuie plecat de la copii și juniori. Acolo selecția se face pe bani, nu pe valoare. Nu se lucrează bine cu cei de 7-8 ani. Iar la 19 ani sunt vai de capul lor”, a spus Marcel Răducanu la „DigiSport Special”.

„Bă, intră pe teren și mori acolo. Joci pentru România, încearcă să faci ceva. Se gândesc doar la bani, manele, gagici și tatuaje!”

„Jucătorii se gândesc la bani, manele, gagici și tatuaje. Bă, intră pe teren și mori acolo. Joci pentru România, încearcă să faci ceva. «Dacă nu știu fotbal, măcar să lupt». Alibec e mai gras ca mine. El nu aleargă, se rostogolește. Cred că făcut întindere când și-a pus chiloții pe el. Nu poți să faci un sprint și să faci întindere. Dar nici nu are pe cine să faci. Niciunul nu are valoare. Noi vorbim de zeci de milioane, dar nu arată nimic pe teren.”

„Și mai aud și asta cu «Mă retrag». Bă, retrage-te din fotbal, nu de la națională. Spun Maxim și Chiricheș că se retrag. Cum dau de greu, cum spun că se retrag. În loc să te bucuri că ai 70 de partide la națională… Doar vreo 10 sunt bune. Cum adică te retragi? Retrage-te din fotbal. Nu mai păcăli fotbalul. Ce vină are Edi că Chiricheș dă pe lângă minge? Îmi rău că nu are succes, dar nici nu are cine să-l ajute”, a mai spus Marcel Răducan, conform sursei citate. Vezi știrea aici!

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a analizat situația ”tricolorilor” după dezastrul din Liga Națiunilor, unde reprezentativa noastră ocupă ultimul loc în grupă, cu o singură victorie.

Acesta l-a criticat pe Toșca pentru că s-a retras de la națională:

"Ăsta e un exemplu negativ pentru jucătorii tineri! Ce faci? Când pierzi un meci, ne retragem, plecăm? Toșca, cine este Toșca ca să se retragă de la echipa națională. A jucat trei meciuri și se retrage? Poate o fi avut anumite motive. Naționala devine neinteresantă pentru jucători" Vezi știrea aici!

