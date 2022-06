Denis Alibec, făcut praf după meciurile rușinoase la națională: A făcut întindere când și-a pus chiloții!

Deranjat de faptul că Vlad Chiricheș și Alexandru Maxim au lăsat să se înțeleagă că nu mai ar dori să joace la echipa națională a României, Marcel Răducanu le-a cerut să renunțe la fotbal, menționând că „jucătorii se gândesc la bani, manele, gagici și tatuaje.”

„Aoleu? Unde sunt jucătorii ăia? Să-i aducă el. Unde sunt? Nu-i văd. Nici de la U21 nu vine ceva deosebit. Unde sunt? Trebuie plecat de la copii și juniori. Acolo selecția se face pe bani, nu pe valoare. Nu se lucrează bine cu cei de 7-8 ani. Iar la 19 ani sunt vai de capul lor”, a spus Marcel Răducanu la „DigiSport Special”.

„Bă, intră pe teren și mori acolo. Joci pentru România, încearcă să faci ceva. Se gândesc doar la bani, manele, gagici și tatuaje!”

„Jucătorii se gândesc la bani, manele, gagici și tatuaje. Bă, intră pe teren și mori acolo. Joci pentru România, încearcă să faci ceva. «Dacă nu știu fotbal, măcar să lupt». Alibec e mai gras ca mine. El nu aleargă, se rostogolește. Cred că făcut întindere când și-a pus chiloții pe el. Nu poți să faci un sprint și să faci întindere. Dar nici nu are pe cine să faci. Niciunul nu are valoare. Noi vorbim de zeci de milioane, dar nu arată nimic pe teren.”

„Și mai aud și asta cu «Mă retrag». Bă, retrage-te din fotbal, nu de la națională. Spun Maxim și Chiricheș că se retrag. Cum dau de greu, cum spun că se retrag. În loc să te bucuri că ai 70 de partide la națională… Doar vreo 10 sunt bune. Cum adică te retragi? Retrage-te din fotbal. Nu mai păcăli fotbalul. Ce vină are Edi că Chiricheș dă pe lângă minge? Îmi rău că nu are succes, dar nici nu are cine să-l ajute”, a mai spus Marcel Răducan, conform sursei citate.

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a analizat situația ”tricolorilor” după dezastrul din Liga Națiunilor, unde reprezentativa noastră ocupă ultimul loc în grupă, cu o singură victorie.

Acesta l-a criticat pe Toșca pentru că s-a retras de la națională:

"Ăsta e un exemplu negativ pentru jucătorii tineri! Ce faci? Când pierzi un meci, ne retragem, plecăm? Toșca, cine este Toșca ca să se retragă de la echipa națională. A jucat trei meciuri și se retrage? Poate o fi avut anumite motive. Naționala devine neinteresantă pentru jucători"

Fostul selecționer a declarat și că Laszlo Boloni a fost aproape de a semna cu naționala.

”Boloni voia să vină la echipa națională, am vorbit cu el. Ar fi vrut să antreneze la final de carieră echipa națională. A avut acele discuții, nu i-au convenit. Vezi continuarea aici!

Edward Iordănescu, după înfrângerea cu Muntenegru: Concluziile sunt triste, nu văd bine viitorul naţionalei

Viitorul echipei naţionale de fotbal a României nu se vede bine, de vreme ce concluziile sunt triste după înfrângerea de pe teren propriu în faţa selecţionatei Muntenegrului, cu 0-3, a afirmat la finalul partidei selecţionerul Edward Iordănescu.

'În momentul de faţă cu siguranţă că nu văd bine viitorul echipei naţionale, deoarece concluziile sunt triste. Din păcate a fost şi neşansă pentru că am avut momentele noastre. Şi neşansă a fost şi în seara asta, dar asta nu ne scuză cu nimic.

Cred că ar trebui să fim obiectiv şi să tragem nişte concluzii despre joc. Am pierdut toate duelurile, nu a mai putut fi la fel cum am fost cu Finlanda, nu au mai avut intensitate, adversitate, nu am mai câştigat duelurile, nu au mai fost primii la minge, din primele momente am pierdut lupta fizică şi asta a făcut diferenţa', a spus Iordănescu în conferinţa de presă de după meci.

El a precizat însă că are încredere în continuare în 'marja de progres' a primei reprezentative. 'Eu cred în continuare în această echipă, cred că echipa naţională are marjă de progres, sunt foarte mulţi jucători tineri care vin din spate.

Am apelat la o parte dintre ei, mai sunt şi alţii importanţi. Nu va fi uşor indiferent cine va conduce echipa naţională, nu va fi uşor pentru că factorii externi afectează şi până la urmă eu înţeleg şi asta', a completat Iordănescu. Tehnicianul nu a dorit să facă o paralelă între selecţionata României, care a pierdut acasă cu 0-3 în faţa Muntenegrului şi cea a Ungariei, care a câştigat cu Anglia, în deplasare, cu 4-0.

'Nu aş face o paralelă cu Ungaria, trebuie să ne acceptăm situaţia şi statutul, să tragem concluziile care sunt greu de digerat, sunt triste. Suntem aici, trebuie să vedem ce e de făcut şi să luăm deciziile corecte. Pentru că eu refuz să cred că fotbalul românesc nu are perspective, că nu are potenţial. Dar s-au făcut lucruri pe care trebuia să le facem diferit', a mai spus Iordănescu.

Naţională de fotbal a României a fost învinsă de selecţionata Muntenegrului cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, într-un meci din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor la fotbal. România, care ocupă utimul loc în grupă, are în mandatul lui Edward Iordănescu o victorie (1-0 cu Finlanda), un egal (2-2 cu Israelul, amical) şi patru înfrângeri (0-1 cu Grecia, în meci amical; 0-2 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia, 0-3 cu Muntenegru),

