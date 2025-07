Demisia lui Dragoș Anastasiu și șpaga de supraviețuire. Chirieac: "Este halucinant. Ar trebui să ne pună pe gânduri"

Dragoș Anastasiu a explicat "teoria șpăgii". El a zis că ceea ce a făcut nu se încadreză în "șpaga dată pentru îmbogățire", ci "pentru supraviețuire". Anastasiu a susținut că timp de opt ani el nu a știut că se dă șpagă mascată angajatei ANAF și a făcut denunțul abia după ce a fost informat și "a strâns suficiente informații". A zis că nu el a făcut denunțul, ci partenerul său de afaceri, iar el doar l-a însoțit și sprijinit în acest demers cu declarații. Vezi aici mai multe detalii!

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat declarațiile lui Dragoș Anastasiu, într-o intervenție la România TV.

"Este halucinantă radiografia statului român, făcută de vicepremierul României, încă în funcție, deoarece a făcut analiza înainte să își dea demisia. Cred că a procedat corect domnul Anastasiu. A explicat exact putreziciunea statului român. Este adevărat ce a spus dânsul, că a dat șpagă, fiindcă, altfel, pierdea firma, putea să piardă și libertatea etc., pur și simplu, prin abuzul statului român, a unei instituții a statului român. Acum, într-adevăr, și-a dat demisia, pentru că nu mai putea să ajute. Deci, nu putea să facă nimic, totul se răsfrângea asupra domniei sale și problema nu era el, ci Guvernul României. Este o radiografie care ar trebui să ne pună pe gânduri! Antreprenorii din România, în acest moment, îl înțeleg perfect pe Dragoș Anastasiu. Dacă nu stai drepți când vine controlul... controlul poate să îți facă ce vrea el și poate veni în fiecare zi!", a spus Bogdan Chirieac.

"Cea mai mare vulnerabilitate este chiar statul român"

"Nu există justiție funcțională, nu te poți adresa justiției și să ai într-un timp rezonabil un răspuns. Și acolo este mai mult o loterie decât o judecată pe lege. Într-adevăr cea mai mare vulnerabilitate la adresa României este chiar statul român. Asta ne spune, cu subiect și predicat, Dragoș Anastasiu. Sunt convins că lucrurile au stat cum a explicat domnia sa, tot convins sunt că demisia sa era un lucru necesar, fiindcă nu mai putea să ajute sau să țină funcția de vicepremier sub niciun fel. A fost o situație fără ieșire pentru Dragoș Anastasiu, însă statul român are ieșire! Dacă instituțiile acestea se reformează, România are o șansă mare!", a mai declarat Bogdan Chirieac.

