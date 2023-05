Demersul lui Eugen Tomac, susținut de președintele CJUE: "Locul României este în interiorul Schengen"

Președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene a vorbit sâmbătă despre dosarul deschis de Eugen Tomac împotriva deciziei din 8 decembrie 2022 a Consiliului Uniunii Europene prin care a fost respinsă aderarea României și Bulgariei la Schengen.

Koen Lenaerts spune că România și Bulgaria trebuie să fie primite cât mai repedeîn spațiul Schengen. Declarațiile au fost făcute în cadrul ceremoniei desfășurate la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza ” din Iași în care profesorul a primit titlul de Doctor Honoris Causa.

„De la bun început doresc să precizez că locul României este în interiorul zonei Schengen. Ca atare, accederea României și a Bulgariei la zona Schengen va trebui să se producă cât mai curând posibil. Este foarte clar că dosarul de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene trebuie soluționat repede. Atunci când primești un stat nou, cum ar fi România, este ca și cum toate granițele din interiorul Uniunii se deschid, iar frontierele statelor interioare pot fi traversate ușor de persoanele și bunurile din statele membre. De asemenea, frontierele externe ale Uniunii, apărarea acestora devine o problemă a tuturor. În momentul în care România și Bulgaria intră în zona Schengen, apărarea granițelor Uniunii Europene automat devine o problemă a tuturor, nu doar a statelor de la granițe”, a transmis Koen Lenaerts în cadrul ceremoniei desfășurate la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza ” din Iași în care profesorul a primit titlul de Doctor Honoris Causa, conform B1tv.ro.

Acțiunea lui Eugen Tomac la Curtea Europeană de Justiție

Liderul PMP consideră că acest proces este cea mai rapidă cale de a soluţiona problema aderării României la Schengen, având în vedere că anul viitor este unul electoral.



"Noi ne vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus, iar eu cred că într-un an şi jumătate vom avea acest proces. Cam asta este practica, un an şi jumătate, doi ani. Dar altă cale mai rapidă de a soluţiona această problemă nu există pentru că, vedem, Suedia a propus pe ordinea de zi, mâine, subiectul Schengen, dar fără extindere, pentru că Austria se opune în continuare. Austria se va opune şi în iunie, iar din toamna anului viitor toată lumea va intra în campanie electorală, Spania are şi alegeri interne, nu văd cum se va putea debloca acest dosar până după alegerile din 2024. Or, pe acest proces, pe această procedură pe care am deschis-o, şansele de a intra până la sfârşitul anului 2024 cresc semnificativ, iar odată implicat Parlamentul în acest proces, atunci lucrurile vor fi şi mai accelerate şi evident că şansele noastre sunt din ce în ce mai mari", spunea Eugen Tomac, în urmă cu două luni.

