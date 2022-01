De la chelner, la spălător auto, la lucrător la supermarket. Selly: Vrem să vedem cum se pot integra influencerii pe piața muncii din România

Într-un interviu pentru DC News, Selly ne-a spus că pregătește o surpriză pentru urmăritorii săi: niște serii de conținut, una dintre ele se numește La muncă- este un minireality show unde încearcă să se angajeze în tot felul de joburi, de la chelner, la spălător auto, la lucrător la supermarket, încercând astfel să vadă cum ei, influencerii, s-ar putea integra pe piața muncii din România.

De asemenea, ne-a vorbit și despre filmul TABĂRA, filmul care a avut premiera în cinematografe pe 31 decembrie 2021. Producția românească, ce îl are pe Selly în rol principal, a depășit Matrix Resurrections, care a avut un total de 60.000 de spectatori din ziua lansării sale (24 decembrie) și Spiderman No Way Home în weekendul 31 decembrie – 2 ianuarie.

„2021 a fost un an foarte aglomerat, un an care mi-a lăsat un gust fericit. M-am mutat într-un apartament nou, am adoptat un animal de companie, am făcut al doilea film în care joc și îl co-produc: TABĂRA. Însă, mai presus de toate, 2021 a fost un an în care am învățat foarte multe lucruri”, a spus Selly pentru DC News.

Întrebat care sunt proiectele de care este foarte mândru, Selly ne-a zis:

„Filmul TABĂRA. O producție românească 100 la sută. A implicat foarte multă muncă, stres, am avut și multe piedici, însă produsul final este unul foarte bun și, iată, foarte apreciat în rândul iubitorilor de cinema, mai ales că după primul weekend de la lansarea oficială în cinema a devenit nr. 1 în Box Office-ul românesc. TABĂRA este un film care nu seamănă deloc cu alte filme românești. Vă aștept pe toți la cinema să îl vedeți!”

„În 2022, vreau să evoluez foarte mult în zona de YouTube și în zona de online. Voi face niște serii de conținut, una dintre ele se numește La muncă- este un minireality show unde încercăm să ne angajăm în tot felul de joburi, de la chelner, la spălător auto, la lucrător la supermarket, încercând astfel să vedem cum noi, influencerii, ne-am putea integra pe piața muncii din România. Va fi ceva foarte amuzant și abia aștept să vedeți ce a ieșit!”, a mai spus Selly pentru DC News.

„Crăciunul l-am petrecut cu familia mea și consider că asta e cel mai important: să stai cu părinții de sărbători, să-ți vizitezi părinții, bunicii, rudele, iar de Revelion am petrecut alături de prieteni la un hotel din Poiana Brașov. Sunt norocos să am toți cei patru bunici în viată și, în fiecare an de Crăciun, merg să-I vizitez. Voi ține minte toată viața primele Crăciunuri alături de familie și de vărul meu. Voi ține minte când la cinci ani am primit doi papagali de la părinții mei și voi ține minte cu siguranță lansările celor doua filme 5Gang și TABĂRA, două proiecte de succes cu care mă mândresc”, ne-a mai zis Selly.

Despre ce este filmul TABĂRA

TABĂRA este un film românesc independent, produs de Viva la Vidra Productions și și Selly Media Network, care spune povestea unor tineri ce ajung într-o tabără specială, unde sunt învățați să scape de dependența de tehnologie, de la telefoane mobile și tablete, la dependența de rețelele de socializare.

“Vreau să le mulțumesc celor care au mers la cinema și au dat o șansă producției TABĂRA. Mă bucur că în această perioadă de pandemie, în condițiile de 50 la sută capacitate în cinematografe, comunitatea noastră a vrut să vadă filmul. Mulțumesc fiecărui spectator în parte și sper că le-a plăcut TABĂRA cel puțin cât ne-a plăcut nouă să-l facem.”, spune Selly.

Filmul TABĂRA este a treia producție cinematografică Viva la Vidra lansată, după “5GANG: Un altfel de Crăciun” (2019) și „Miami Bici” (2020). Și, la fel ca la producțiile anterioare, TABĂRA este pe locul 1 la deschidere, ceea ce face ca 3 din 3 filme Viva la Vidra să cucerească Box Office-ul românesc după primul weekend de la intrare în cinematografe.

“Mă bucură faptul că reușim să aducem publicul la filme autohtone în fiecare an, iar Tabăra este on track să devină cel mai vizionat film românesc lansat în 2021. Asta înseamnă că este al treilea an consecutiv în care filmele noastre sunt cele mai vizionate filme lansate în anul respectiv. Fiecare zâmbet pe care filmul Tabăra îl aduce pe fețele celor care îl vizionează adaugă la motivarea de a continua să facem producții românești.” spune Alexandra Hash, producător executiv.

