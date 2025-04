Coreea de Nord n-are atentate. Dar are lanțuri. China nu are atacuri. Are frică.

Într-un interviu pentru DC News și Defense, Vasile Bănescu a vorbit despre o realitate adesea trecută cu vederea: atentatele teroriste din ultimii ani au loc aproape exclusiv în societățile democratice, și nu în regimurile autoritare sau totalitare.

Paradoxul libertății în democrațiile moderne este tocmai vulnerabilitatea lor: în timp ce respectă drepturile și libertățile individuale, statele democratice oferă și spațiul necesar pentru ca ideologii extremiste să se infiltreze, să se organizeze și să acționeze. Spre deosebire de acestea, regimurile totalitare, prin natura lor represivă, elimină orice tentativă de revoltă sau atentat încă din fașă.

„Toate atentatele comise în Occident sunt posibile tocmai pentru că aici se respectă democratic libertatea cetățeanului. Nimeni nu a auzit de atentate în totalitarismele de fier. N-am auzit de atentate în Coreea de Nord, în China... Nu. Atentatele se comit exact în inima societăților care au libertatea pe primul loc”, a zis Vasile Bănescu la DC News.

Într-o societate democratică, supravegherea cetățenilor este limitată de lege. În Coreea de Nord, în schimb, fiecare cetățean este permanent supravegheat și orice formă de disidență este anihilată imediat, uneori cu consecințe dramatice nu doar pentru individ, ci și pentru familia sa.

În ultimii ani, atentatele teroriste din Europa, de la Paris la Bruxelles, de la Londra la Berlin, au arătat că grupările extremiste pot profita de libertatea de mișcare, de dreptul la asociere și de protecția drepturilor omului pentru a-și desfășura activitățile.

Specialiștii în securitate atrag atenția că, în fața amenințărilor actuale, democrațiile trebuie să găsească un echilibru între protejarea libertății individuale și asigurarea securității naționale. Creșterea monitorizării populației sau restricționarea unor drepturi fundamentale riscă să erodeze însăși esența societății libere.

Deși libertatea vine cu riscuri, ea nu trebuie abandonată. Libertatea este condiția fundamentală a demnității umane. Riscul pe care îl implică nu trebuie să ne facă să renunțăm la ea, ci să ne responsabilizeze mai mult ca societate.

Libertatea nu este doar un privilegiu, ci și o responsabilitate. Iar într-o lume tot mai instabilă, păstrarea acestui echilibru între libertate și securitate devine una dintre cele mai mari provocări ale timpurilor noastre.

