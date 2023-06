De ce nu e primită România în Schengen? Eugen Tomac: Răspunsul îl găsim în ”Fortăreața alpină a lui Putin”

Eugen Tomac recomandă articolul din Politico. Materialul sugerează faptul că Austria ar fi controlată de președintele Rusiei, Vladimir Putin și arată parcursul profesional al multor cancelari austrieci după ce și-au terminat mandatele. Foarte mulți s-au angajat ulterior la companii controlate de Federația Rusă.

"Ne tot întrebăm de ce nu intrăm în Schengen. Un posibil răspuns îl putem găsi in paginile prestigioasei publicații “Politico” din această săptămână: “Cum a devenit Austria fortăreața alpină a lui Putin”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Iată un extras din acest articol:

"Aproape fiecare fost cancelar austriac și-a găsit un loc de muncă în "est" după ce și-a terminat mandatul. Wolfgang Schüssel, fostul cancelar al Partidului Popular de centru-dreapta, s-a alăturat consiliilor de conducere ale operatorului rus de telecomunicații mobile MTS și ale gigantului petrolier Lukoil. Succesorul său social-democrat, Alfred Gusenbauer, a plecat să lucreze pentru „Institutul de Cercetare pentru Dialogul Civilizațiilor”, un think tank pro-rus înființat de un amic lui Putin. Christian Kern, un alt social-democrat, a intrat în consiliul de conducere al căii ferate de stat ruse RZD. În situații similare sunt și foști miniștri: Hans Jörg Schelling, care a fost ministru de Finanțe timp de trei ani până în 2017, a devenit consultant pentru Gazprom după ce și-a terminat mandatul. Fostul ministru de Externe Karin Kneissl, cunoscută mai ales pentru că l-a invitat pe Putin la nunta ei și a dansat cu el, s-a alăturat consiliului de administrație al Rosneft, o companie petrolieră deținută de stat, și a devenit invitat obișnuit la RT, postul internațional de propagandă al Rusiei. (Kneissl locuiește acum în Liban și se descrie ca o „refugiată politică”)" arată sursa citată.

Eugen Tomac a dat în judecată, pe data de 6 februarie 2023, Consiliul Uniunii Europene pentru blocajul generat de Austria împotriva României în procesul de aderare la spațiul Schengen. Europarlamentarul a inițiat o petiție în acest sens, semnată deja de 50 000 de români.

"Prin acest demers, am invitat cetățenii români să susțină petiția adresată Parlamentului European prin care îi cerem intervenția în procesul deschis la CJUE. De ce? Pentru că Legislativul are calitate de reclamant privilegiat.În urma campaniei, am reușit să convingem peste 50.000 de români să semneze pe platforma www.romaniainschengen.ro. Mesajul nostru ferm va ajunge în Parlamentul European!

Le mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, fiecărui cetățean român care a contribuit la acest succes. Dăm dovadă astfel de solidaritate și unitate spre apărarea intereselor României într-o Europă pe care ne-o dorim liberă.Semnătura dumneavoastră ne dă curajul să luptăm mai departe prin toate mijloacele împotriva acestei mari nedreptăți," a anunțat Eugen Tomac.

