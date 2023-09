De ce Mircea Bravo nu a vrut să-și filmeze nunta. "Și în viața reală, am o urmă de zgârcenie"

Mircea Bravo a explicat de ce nu a vrut să își filmeze nunta. Totodată, întrebat de Iusti Fudulu, în emisiunea iThink de la Antena 3 CNN, cât de mult seamănă adevăratul Mircea Popa cu personajul Mircea Bravo, acesta a recunoscut că similaritățile sunt destul de mari.

"Mircea Popa seamănă cu Mircea Bravo destul de mult! Mi-ar fi greu să joc un rol de "macho man", de exemplu", spune el.

"Eu chiar am o fărâmă de om zgârcit în mine! În filmul "Nuntă pe bani" eu joc rolul unui om zgârcit și fac nunta pentru bani. Și atunci eu, și în viața reală, am o urmă de zgârcenie...", spune Mircea Bravo.

De ce a decis să nu-și filmeze nunta

Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care a ales să nu angajeze o firmă care să îi filmeze nunta, a recunoscut Mircea Bravo.

"Eu nu am filmat la nunta mea. A fost și pentru că am fost zgârcit, costa vreo 2.000 de euro, dar eu nu am filmat la nunta mea pentru că nu am vrut să ne axăm pe amintiri, ci am vrut să ne bucurăm de moment", a mai spus Mircea Bravo.

În ceea ce privește asemănările între personaj și viața reală, Mircea Bravo susține că mai există o asemănare:

"Încercăm și personajul Mircea Bravo, și eu, să avem principii sănătoase în viață", a mai spus acesta în emisiunea iThink.

