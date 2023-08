Cea mai mare provocare pe care a întâmpinat-o vloggerul Mircea Bravo în organizarea propriei nunți: Mi se părea că trebuie să fac ecuații matematice / video

Mircea Bravo s-a căsătorit în iunie 2022 cu Georgiana. Vloggerul este fericit alături frumoasa sa soție, o profesoară ce predă la Universitate în Cluj, care îi este alături de doi ani. În cadrul emisiunii „Întâlnire cu arta”, Mircea Bravo a vorbit despre organizarea propriei nunți și despre cea mai mare provocare pe care a întâmpinat-o.

„Nunta este mereu o negociere între tine, soție, părinții tăi, părinții soției, celelalte rude și încerci să nu se supere nimeni. Eu cu soția mea am zis că nu vrem o nuntă mare. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să luăm o sală cu 150 de oameni, astfel încât să nu mai poată veni părinții cu mulți invitați. 150 de oameni par mulți, dar dacă împarți la doi, 75 din partea mea și 75 din partea ei, apoi împarți că mai vin și de la părinți 20, atunci rămân foarte puțini.

Noi ne-am simțit foarte bine la nuntă, a fost restrânsă, noi știam aproape pe toată lumea, aproximativ 70%, dar așa mi-am dat seama că nunțile sunt o industrie în România, se învârt o grămadă de bani acolo. Am încercat să facem o nuntă specială, m-am simțit foarte bine”, a spus Mircea Bravo, în cadrul emisiunii „Întâlnire cu arta”.

„Mi se părea că trebuie să fac ecuații matematice, să-i pun la masă și să se înțeleagă bine. A fost cea mai mare provocare pentru mine”

Vloggerul Mircea Bravo a vorbit și despre cea mai mare provocare pe care a întâmpinat-o în organizarea propriei nunți și anume așezarea invitaților la mese.

„Subiectul nunților e foarte generos. Cauți sală, îți inviți prietenii, îi aranjezi la mese, trebuie să împaci și părinții. Toate aceste lucruri sunt aur neexploatat. Eu am abordat foarte degajat nunta. Mi-a fost greu, pentru că tot timpul am pe cineva care se ocupă, dar în momentul în care am așezat oamenii la mese, simțeam că am nevoie de ChatGPT să-i spun cât de bine îi știu pe oamenii care vin la nuntă, să-i spun pe cine să nu pună împreună la masă ca să gândească el mesele.

Mi se părea că trebuie să fac ecuații matematice, să-i pun la masă și să se înțeleagă bine. A fost cea mai mare provocare pentru mine. În momentul în care am intrat la sală și i-am văzut pe oameni la mese, eu am fost super panicat, am simțit că nu le place, apoi am stat de vorbă cu ei și se simțeau bine. Am mers la fiecare în parte și abia apoi am făcut dansul mirilor, pentru că altfel aș fi avut emoții”, a adăugat vloggerul Mircea Bravo, în cadrul emisiunii „Întâlnire cu arta”.

Acum, după un an de la propria nuntă, Mircea Bravo lansează filmul „Nuntă pe bani". Noua producţie marca Bravo Films va avea premiera în cinematografe pe 10 octombrie.

