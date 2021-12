De ce este REDUSĂ viteza trenurilor din România. Iordan Vintilă, director AFER: Nu am fost capabili să menținem infrastructura la parametrii din anii `90

Trenurile din România, sigure dar LENTE. Iordan Vintilă, director general AFER: Nu am fost capabili / Foto: Pixabay

Iordan Vintilă, director general al Autorității Feroviare Române (AFER), a explicat, în cadrul dezbaterii ”Anul european al căilor ferate în România: este nevoie de Pact Național pe Transporturi Feroviare?”, la DC NEWS și DC NEWS TV, că Parlamentul European a adoptat mai multe acte legislative prin care căile ferate europene ar trebui să fie sigure, conectate și accesibile. Această legislație introduce în special noi scheme pentru autorizarea vehiculelor și un sistem unic de certificare a siguranței.

"În ritmul în care merg astăzi lucrările de investiție, de infrastructură, în cât timp aceste certificate ar acoperi întreaga rețea de transport feroviar?" l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

”Din punctul nostru de vedere, al autorității, nu putem să facem această apreciere când nu avem o programare a lucrărilor. Este clar că aceste certificate pot fi emise după terminarea lucrărilor. Este adevărat, ele încep odată cu lucrările, deci, de la faza de proiectare, se avizează documentația tehnică, dar ele vin în principiu, dacă lucrările sunt conforme, cu toate standardele, de fapt asta verifică organismul modificat la certificare, ca lucrările să fie conforme cu documentația tehnică care este avizată în baza STI-urilor existente și obligatorie pentru toate administrațiile de infrastructură din Europa. Este un proces care se derulează în pas cu modernizarea liniilor respective.”, a explicat Iordan Vintilă.

"Principalul mecanism de siguranță este reducerea vitezei"

"Acesta este cuvântul cheie - modernizarea - pentru că, privind din afară, ni se pare că principalul mecanism de siguranță este reducerea vitezei, ceea ce impactează negativ adresabilitatea, disponibilitatea publicului de a călători cu trenul.”, a intervenit Val Vâlcu.

"Este adevărat că aceste restricții de reducere a vitezei există pentru că altfel, datorită imposibilității aducerii liniei la parametrii căutați sau la parametrii funcționali, trebuia să se ia o măsură de siguranță în ideea în care circulația să se desfășoare în deplină siguranță a pasagerilor. A fost una dintre măsurile care a trebuit să fie aplicată și din cauza subfinanțării care s-a produs în timp, nu este vorba de un an sau doi. Această subfinanțare vine din urmă, chiar după anii `93, când la Calea Ferată fondurile au început să se micșoreze din ce în ce mai mult și noi nu am fost capabili să menținem infrastructura la parametrii din anii `90, nemaivorbind aici de modernizare care a început acum, este adevărat, avem așa cum am amintit chiar în momentul ăsta în proces de certificare Curtici-Sighișoara.", a declarat Iordan Vintilă.

