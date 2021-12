Pe vremea lui Ceaușescu se reparau 600-800 de km de cale ferată/an. Ce a urmat după Revoluție. Pintea, director CFR: În 2008 și 2009, nici măcar un kilometru reparat capital

"Știm foarte bine că de peste 30 de ani, infrastructura feroviară și structura feroviară, în ansamblul ei, a trecut printr-o subfinanțare cronică care desigur că acum se și vede. Practic, se văd rezultatele acestei lipse de finanțare perpetue din ultimii 30 de ani.

Aș putea să vă dau doar un simplu indicator. În anii de dinainte de Revoluție se făceau între 600-800 de km de reparație capitală asupra structurii căii pe an. Din nefericire, după Revoluție, aceste valori au scăzut foarte tare, chiar au fost doi ani consecutivi, în 2008 și 2009 în care n-am putut să realizăm niciun kilometru de reparație capitală a suprastructurii căii. Atunci sigur că personalul din ramura de întreținere și reparație a căii a fost obligat să instituie măsuri de natură restrictivă asupra parametrilor de circulație și asta se vede asupra vitezei de deplasare a trenurilor.

Sigur, e un lucru trist că trebuie să asistăm la asta, este trist că sunt martor al unei astfel de realități, dar nu putem să privim acest lucru ca pe o fatalitate și să ne predăm. (...)

În ultimii doi ani am încercat să demarez un program investițional fără precedent aș spune, în anii de după Revoluție. În primul rând, am încercat să rezolv principalele probleme ale infrastructurii feroviare și am orientat cu predilecție investițiile în a recupera aceste restanțe la reparații capitale, în a surmonta oarecum toate aceste neajunsuri și prin investiții. Investind în tehnologie, în tehnică pentru întreținere și reparații, în tehnică pentru reînnoirea căii, unde am reușit să achiziționăm un tren de lucru, de reînnoire de mare performanță și sigur, rezultatele acestuia nu se văd imediat, dar deja de anul acesta au început să se vadă.

Dacă în ultimii mai bine de 10 ani era o medie de 12 - 14 - 16 kilometri de reînnoire pe an, în 2020 am reușit să facem vreo 38, iar în 2021 depășim 100 de kilometri. Sigur, este puțin, dar dacă menținem acest trend și beneficiem de o finanțare corespunzătoare din partea proprietarului infrastructurii, la anul ne propunem să depășim 200 de kilometri.

Probabil în 3, 4 ani ajungem la o medie se 500, 600, 700, 800 de km de reînnoire", a declarat Ioan Pintea, în exclusivitate pentru DC NEWS și DC NEWS TV, în cadrul dezbaterii "Anul european al căilor ferate în România: este nevoie de Pact Național pe Transporturi Feroviare?"

