De ce a lăsat Nicolae Dică şapte titulari la Bucureşti, înainte de meciul cu Silkeborg din Conference League

"Ne așteaptă o partidă foarte grea, pentru că i-am analizat foarte bine pe cei de la Silkeborg. Sunt o echipă foarte bună, care practică un fotbal ofensiv. Le place să aibă posesia mingii, verticalizează și pe contraatac.

Au o echipă cu talie. Defensiv, stau foarte bine în sistemul 4-3-3, gen brăduleț, cu atacanții laterali mai în interior. E clar că pe teren propriu sunt mai buni, probabil și datorită acestui teren.

Da, sunt mulți jucători tineri, dar îmi place să lucrez cu jucătorii tineri. Trebuie să fim focusați pe acest joc, oricine intră pe teren trebuie să dea totul, pentru a scoate un rezultat pozitiv. După meciul de mâine seară, avem timp să ne gândim și la meciul de la Ploiești.

Din ce am înțeles, stadionul lor este plin la fiecare meci și suporterii fac o atmosferă frumoasă. Noi suntem învățați să jucăm cu 30-40 de mii de suporteri, nu cred că va fi o problemă. Din contră, când joci cu un stadion plin trebuie să joci cu încredere și curaj.

Ce să mi se comande? Am spus când am venit la echipă că vreau ca jucătorii să joace din trei în trei zile. Am făcut acest lucru, am văzut că nu este OK. Am văzut cu West Ham și am considerat că jucătorii au nevoie de odihnă. De aceea am decis să rămână jucătorii acasă.

E decizia mea! Bineînțeles că am discutat cu patronul. Este clar că nu sunt singur la club, mă consult cu staff-ul, cu MM, cu patronul, dar îmi spun părerile și ce vreau să fac", a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.

Cine a rămas acasă

Florinel Coman (24 de ani), Andrea Compagno (26 de ani), Andrei Cordea (23 de ani), Malcom Edjouma (25 de ani), Joonas Tamm (30 de ani), Risto Radunovic (30 de ani) și Darius Olaru (24 de ani) nu au fost incluși în delegația pentru Danemarca. În plus, nici Billel Omrani (29 de ani), de asemenea titular în mod normal la FCSB, și nici Boban Nikolov (28 de ani) nu vor fi în lot, deoarece au fost transferați după ce roș-albaștrii au trimis lista la UEFA, scrie Digisport.

”Cine-i mulțumit de jocul ăsta? Dacă jucăm cu o echipă care nu are cei mai buni jucători... S-a întâmplat pentru că noi am avut un Coman, toate mingile le-a pierdut, apoi a intrat altul (n.r. Octavian Popescu) și le-a pierdut și el pe toate. Apoi l-am mai avut pe Haruț, care el nu era, era pe altă planetă”, a declarat Gigi Becali.

”Ne axăm doar pe campionat, că avem nevoie să intrăm în play-off, nu ne mai interesează așa tare Conference League. Dacă intrăm în play-off la opt puncte sau zece, cinci înjumătățite, avem șanse la campionat.

Doar campionatul contează. O să joace ceilalți. De exemplu, pe Miculescu de ce am dat 1.7 milioane? Pe Rusu de ce am dat bani? Toți ăștia pe care am dat bani să joace. Ce să fac? Asta e situația, pot face ceva? Ce perspectivă dacă avem opt puncte?

Singurul lucru pe care mi-l doresc e play-off-ul, că altfel am mai pierdut un an. Eu nu cred că o să pierdem play-off-ul, dar trebuie să batem Petrolul. Dacă vom câștiga restanțele și batem Petrolul, trecem peste. Lupta noastră nu e cu CFR sau cu Universitatea Craiova, e cu Petrolul, cu Sepsi, cu UTA”, a mai spus Gigi Becali, la Digi Sport.

