De ce a ”dispărut” Răzvan Dumitrescu de la Antena 3

Răzvan Dumitrescu nu a fost prezent, ca de obicei, la Antena 3 pentru a prezenta emisiunea „Subiectiv”. Acesta este în concediu. Anunțul a fost făcut chiar de Răzvan Dumitrescu pe contul de Facebook.

„Concediu plăcut! Îl meritați cu prisosință! Să vă fie bine și să vă întoarceți sănătos!”, i-a scris un internaut.

Ce spunea Răzvan Dumitrescu, într-un interviu acordat DCNews, când a împlinit 55 de ani

„Ca jurnalist, am tot căutat să verific tot ce spun autorităţile. Este un reflex pe care îl am de 30 de ani. Sigur, în primul rând, respecţi regulile, pentru că nu e de joacă, dar apoi verifici ce se întâmplă. (...) Când ai o populaţie a cărei prioritate este propria sănătate, oamenii evident că sunt mai concentraţi pe asta şi mai puţin să se uite la ce se întâmplă în spatele cortinei. În plus, cortina era foarte groasă în timpul stării de urgenţă, când existau restricţii inclusiv cu privire la anumite informaţii. E mai puţină densă acum în starea de alertă şi se subţiază pe măsură ce se relaxează măsurile. Dar impresia mea este că, dacă tot a venit chestiunea asta, care era la început o simplă răceală, după care era ceva foarte grav, cineva a şi profitat de asta, că aşa s-a întâmplat peste tot în lume", a declarat Răzvan Dumitrescu în exclusivitate pentru DC NEWS.

„Din punct de vedere al omului, a fost foarte frustrant. Pentru că eu am constatat, ca om, un trend pe care îl relevă şi sondajele şi care pe mine m-a întristat. Fără prea multe argumente şi doar pe informări oficiale, aproape 70 la sută dintre români ar renunţa fără probleme la drepturi şi libertăţi în favoarea protecţiei sănătăţii. (...) Înseamnă că oricând o putere şmecheră şi şireată poate invoca o chestiune de sănătate publică pentru a lua din drepturi. Nu spun că se întâmplă acum, spun că e foarte posibil să se întâmple”, a declarat, la acel moment, moderatorul Antena 3.