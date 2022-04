Întrebat cu ce provocări a venit această funcție pentru el, Daniel Popa ne-a zis: „Faptul că sunt tânăr și a trebuit să reușesc să îmi impun ideile în fața unor jucători mai în vârstă decât mine, dar și faptul că situația financiară a clubului nu este una bună și acest lucru afectează pe toată lumea, inclusiv calitatea antrenamentelor scade din cauza lipsei concentrării jucătorilor”.

Cât despre relația pe care o are cu jucătorii, ne-a spus: „Este una foarte bună, am reușit să câștig respectul lor de când am intrat prima oară în vestiar cu ei, sunt jucători cu caracter. Acest lucru face ca relația dintre mine și ei să fie una foarte bună. Având în vedere situația în care se află clubul, nu îmi rămâne de făcut decât să încerc să mențin o atmosferă frumoasă în cadrul echipei și, prin ceea ce facem, să îi ajut pe jucători să își găsească din vară angajamente noi la alte echipe”.

Întrebat care i se pare cea mai mare problemă a fotbalului românesc, Daniel Popa a făcut referire la neplata jucătorilor

„Pentru mine sau pentru oricare antrenor este foarte greu să lucrezi cu jucători neplătiți. E greu să-i motivezi, e greu să le ceri să se autodepășească, e greu să le ceri să se concentreze și atunci cred că asta ar fi cea mai mare problemă.”, a declarat Daniel Popa, în exclusivitate pentru DC News.

În aceste condiții, pentru un jucător tânăr, căutarea unui club unde să fie plătit la timp poate fi fără sfârșit.

„La ora actuală, în România, pentru un jucător tânăr este aproape imposibil să găsească un club unde să fie plătit la timp. Din păcate, siguranța financiară nu există în acest moment. În cazul nostru, după ultimele întâmplări, cele legate de clubul nostru și de Gaz Metan Mediaș, am înțeles că urmează a se lua anumite decizii care să mai reglementeze cât de cât lucrurile și să nu se mai ajungă în astfel de situații. Putem număra pe degetele de la o mână cluburile care își plătesc jucătorii la timp”, a continuat Daniel Popa.

Pentru un jucător tânăr, care nu a avut unde să demonstreze ceva, într-o astfel de situație există două soluții: să îndure situația sau sa caute stabilitatea financiară din club în club.

„Dacă jucătorul a activat deja la două echipe în același an, nu mai are dreptul de a juca la un alt club în anul respectiv. Și atunci ai de ales între a pleca, dar nu a mai juca o perioadă de timp sau a rămâne și a încerca să joci cât mai bine pentru a-ți găsi un nou angajament la finalul anului.”, a mai zis antrenorul, în exclusivitate pentru DC News.

Costul familiilor care își duc copiii la fotbal

„Nu pot să spun o sumă exactă pentru că diferă foarte mult de la un club la altul. În București, taxele sunt între 250 și 300 de lei pe lună și la suma aceasta se mai adaugă costuri cu arbitrajul meciului, asistență medicală, plecare în cantonament. În plus, aici se adaugă echipamentul care nu este oferit.”

”Din păcate, situația diferă foarte mult față de ce a fost pe vremuri, pentru că pe vremuri te duceai, nu exista taxă, selecția putea fi făcută altfel. Acum toți antrenorii sunt obligați să țină jucătorii pentru faptul că achită acea taxă lunară și din cauza asta performanța are de suferit.”

„Reforma ar trebui începută de la cei mai mici, de la juniori. Am văzut acolo foarte multe probleme... antrenorii, aproape oricine vrea, nu contează nici dacă ai licență sau cursuri, poți să îți faci echipă și să iei niște taxe lunare și să te consideri antrenor”, a spus Daniel Popa.

Unde sunt fondurile pentru juniori oferite de UEFA și de FRF?

Potrivit lui Daniel Popa, cluburile primesc bani în fiecare an de la UEFA sau de la Federația Română de Fotbal pentru a-i investi în echipele de juniori. Adesea, cluburile din Liga 1 redistribuie în realitate acele sume, deși pe hârtie apare faptul că ele le investesc cinstit.

„Ar trebui verificat mai amănunțit ce se întâmplă cu acele investiții obligatorii ale echipelor pentru juniori. Federația și UEFA dau niște bani pentru echipe și acei bani sunt special dați pentru a se investi acolo, la copii și juniori”.

