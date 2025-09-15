Data actualizării: | Data publicării:

Daniel David, în fața votului de încredere din Parlament. Moțiune simplă împotriva ministrului Educației

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Politica
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Luni, plenul Senatului a început dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Educației, Daniel David.

UPDATE 2

Și premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs în Parlament, luni.

Ilie Bolojan: „Vă spun foarte deschis”

El a declarat, în plenul Senatului, la dezbaterea asupra moţiunii simple pe educaţie, că deciziile legate de pachetul de reforme nu ţin neapărat de Ministerul Educaţiei, ci ale coaliţiei, care au avut în vedere situaţia reală a României, menţionând că nu au fost alte posibilităţi decât să fie aduse „aceste corecţii”.

„Am considerat că este un lucru de respect faţă de domnul ministru David şi faţă de adevăr să iau cuvântul, pentru că deciziile legate de acest pachet nu ţin neapărat de Ministerul Educaţiei, ci ţin de decizii ale coaliţiei, care au avut în vedere situaţia reală a României. Și aş vrea să vă duceţi aminte că diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile statului român într-un an de zile este de 30 de miliarde de euro. Deci, România, în fiecare an, împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona şi atunci nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură indiferent ce guvern este", a afirmat Bolojan.

El a mai adăugat că aceste măsuri fiscal-bugetare rezolvă nişte probleme.

„E adevărat - nu perfect, dar nu au plecat oameni, avem mai puţini oameni la plata cu ora (...). Vă spun foarte deschis: indiferent cine va fi în guvern, dacă nu ne vom corecta cheltuielile, nu le vom duce sub un control în toate domeniile de activitate. (...) Banii care au fost economisiţi se vor duce din nou în educaţie, pentru că în fiecare localitate din România, astăzi, există un şantier la şcolile din fiecare localitate, vă rog să verificaţi, prin programele din PNRR, prin 'Valul renovării', prin programele din 'Anghel Saligny', prin toate celelalte programe pe care le finanţează din fonduri europene Ministerul Educaţiei. Autorităţile locale au sume importante de cofinanţat şi aceste economii le vor permite să realizăm aceste investiţii şi condiţiile şi dotările din fiecare clasă să fie corespunzătoare”, a mai spus Bolojan, potrivit Agerpres.

UPDATE

Declarațiile lui Daniel David, în plenul Senatului

Ministrul Educației a ținut un discurs în plenul Senatului, răspunzând la acuzațiile aduse de opoziție. Daniel David a declarat că sistemul de educație este în pericol, în timp ce lipsa de măsuri va conduce România să devină o „civilizație eșuată sub obscurantism”.

„Vreau să mulțumesc doamnelor și domnilor senatori AUR și a celor care au votat această moțiune, pentru că au adus în discuție probleme foarte importante, argumente și soluții pentru aceste probleme - unde cred că sunt greșeli majore - și am cu această ocazie oportunitatea de a le clarifica și să ne punem în acord într-o manieră rațională și să vedem dacă, pe viitor, putem să construim ceva pentru educație.

Da, educația e-n pericol. Ea e în pericol de mai mult timp în această țară. (...) Suntem într-o situație critică și în cercetare, și în educație. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcțional devine un risc de securitate națională. Dacă nu suntem atenți, țara va deveni o civilizație eșuată sub obscurantism în educație. În cercetare, dezvoltare, inovare vom deveni, probabil, o colonie tehnologică. 

(...) Efectiv, măsurile care au fost luate au trebuit să fie luate într-o logică inițială fiscal-bugetară. Acesta a adevărul. Nu are sens să ne ascundem și să pretindem altceva. Măsurile, așa cum le văd eu, nu sunt măsuri de reformă angajate în raportul QX, ci sunt măsuri fiscal-bugetare care ne salvează domeniul pe salarii și burse, până la sfârșitul anului. 

Faptul că sunt un ministru care vine din zona educației a făcut ca toate aceste măsuri fiscal-bugetare să fie filtrate prin criterii educaționale (...) Pentru orice măsură mă pot raporta la standarde OECD sau ale UE - ele reprezintă cele mai bune practici totdeauna; într-o situație de criză, cine pretinde că va implementa cele mai bune practici, cred că minte. Măsurile luate sunt unele care se regăsesc în diverse repere europene. 

(...) Mărirea normei didactice cu 2 ore pe săptămână: dacă erau condiții de normalitate și începeam reformele QX, aș fi început cu această reformă? Nu. Nu reprezenta pentru mine o prioritate. În condiții de criză fiscal-bugetară, creșterea normei didactice cu 2 ore a devenit o necesitate. Nimeni nu și-a dorit-o! Niciun ministru nu vrea să se contreze cu oamenii din sistem.

Când am început să implementăm această măsură, m-am uitat la diverse date internaționale (...) Franța: 20 de ore, Spania: 21 de ore, Irlanda: 22 de ore. Da, sunt și exemplele precum Turcia, Polonia, Bulgaria, cu număr de sub 18 ore. Dar avem și Ungaria cu 26 de ore. Doamne ferește să ajungem în zona aia! Altfel spus, n-am ieșit din niște repere ale OECD sau ale UE. Mă uit și la partea pozitivă (...): copiii noștri, în zona învățământului primar, vor avea acces la un program de învățare remedială, acele 2 ore pentru învățători. Îi vor ajuta pe copii să consolideze lucrurile învățate, să consolideze competențele pe care ar fi trebuit să le învețe, dar nu le-au învățat, să utilizeze competențele la viața de zi cu zi și să le dezvolte pentru performanță”, a declarat luni, în plenul Senatului, Daniel David.

Știre inițială

Plenul Senatului a început, luni, dezbaterea moțiunii simple privind sistemul de educație, la care participă ministrul Educației, Daniel David.

Moțiunea va fi votată luni, însă doar de senatorii prezenți fizic în sala de plen, nu și de cei din online. Sunt 105 senatori prezenți în sală.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus, săptămâna trecută, în plen, moțiunea simplă intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziție (28 AUR, 6 neafiliați, 4 Pace-Întâi România).

Acuzațiile opoziției

Semnatarii moțiunii simple își argumentează demersul prin faptul că România s-ar afla în fața unei „crize fără precedent” în domeniul educației, iar sub conducerea ministrului Daniel David, „sistemul național de învățământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare și dispreț față de nevoile reale ale elevilor, părinților și profesorilor”.

Moțiunea este citită de senatoarea AUR Cristina Dumitrescu, potrivit Agerpres.

