Dana Roba, prima apariție după ce aproape a fost ucisă de soțul ei- Foto. ”Arătam ca un om mort. Am intrat în operație fără nicio șansă la viață”

Dana Roba a fost practic desfigurată de tatăl copiilor săi. A fost lovită cu ciocanul în cap și s-a agățat de ultimul fir de viață. Doctorii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire.

Cu greu, vedeta s-a uitat la pozele din urma atacului și spune, la RomâniaTV, că ”Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cât de rău am arătat și cât de bine arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort”.

”Niciun medic nu mi-a garantat viața la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață” a mărturisit Dana Roba.

Dana Roba l-a întâlnit pe bărbat într-o biserică penticostală. Ei au împreună două fetițe. În vârstă cu 14 ani mai mare decât Dana, Daniel Balaciu a fost arbitru de fotbal. ”Nu vreau să mă întâlnesc cu el și consider că legea își va face treaba așa cum trebuie. Nu meritam să fiu bătută, nu l-am înșelat niciodată, nu am avut pe altcineva, nu înțeleg de ce m-a bătut în halul ăsta” a spus Dana. Make-up artistul a mai spus că ”toți medicii au fost 100% convinși că mor, adică mi-au spus că am intrat în operație cu tine, dar fără nicio șansă de viață. El a premeditat asta de duminică seară, pentru că eu nu aveam ciocanul ăla în casă”.

”M-a călcat cu picioarele pe față și-mi spunea îți garantez că mori” asta-și aminte Dana Roba că-i spunea bărbatul în timp ce o bătea. Spune că nu știe de ce bărbatul a făcut asta: ”Am fost o femeie foarte bună, nu a muncit nicio zi în viața lui, mereu am muncit pentru toată lumea și am întreținut doi copii foarte bine. Când am considerat că nu mă mai iubește, în ianuarie, când am făcut șapte ani de căsătorie, nu mi-a cumpărat o floare și atunci mi-am dat seama că omul nu mă mai iubește și am zis, ok, am să bag divorțul atunci. L-am băgat pe cale amiabilă. La două zile după momentul în care m-a bătut, noi aveam de semnat pe cale amiabilă (n.r. divorțul)”.

Agresiunea bărbatului a venit după ce Dana Roba a decis să-i ceară divorțul, pentru a nu-și mai crește fetițele în mediul toxic din familia unde se pare că bărbatul era în mod obișnuit agresiv verbal și pus pe ceartă. Presa a scris că-i cerea tot mai mulți bani soției sale și avea pretenții ”scumpe”, deși nu muncea.

