Dan Petrescu, mulțumit că CFR Cluj a remizat cu FC Balkani, echipă anonimă din Kosovo / Rezultate grupe Europa Conference League

"Ei au avut mai mult posesia, au pasat mai mult, dar cred că au avut 2 maximum 3 şuturi pe poartă. Însă au marcat un gol foarte frumos. Noi am avut nişte ocazii, dar nu am reuşit să marcăm. E clar că nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar suntem în continuare neînvinşi în deplasare în Europa, avem 5 egaluri din 5 meciuri. Acesta e un punct pentru moral. Pe final, dacă eram mai atenţi, poate puteam să câştigăm, dar când egalezi în ultimul minut nu poţi să zici că eşti supărat. Ţinând cont că anul trecut am început grupa cu o înfrângere, acest egal e un pas înainte", a afirmat el.



"Dacă marcam noi primii, cred că era altul meciul azi. Dar când egalezi în ultimul minut trebuie să fii mulţumit. Dacă pierdeam, iar erau probleme. E clar că e mai bine să faci un egal decât să pierzi. Sperăm să câştigăm joi, iar cu 4 puncte după două meciuri putem să avem şase mai departe la calificare", a adăugat Petrescu.

Antrenorul a menţionat că nu are timp de antrenamente şi din acest motiv la meciul cu CS Universitatea Craiova de duminică din Superligă va schimba aproape în totalitate echipa.



"Nu am timp să îi antrenez pe jucători, vor fi iar 7-8-10 schimbări la meciul cu Craiova, unul important în campionat. După aceea joi vrem iar să câştigăm în Conference League. Dar trebuie să îi încercăm să îi integrăm şi pe cei nou veniţi", a precizat tehnicianul.



Echipa de fotbal CFR Cluj a încheiat la egalitate cu echipa kosovară FC Ballkani, scor 1-1 (0-0), joi seara, pe Stadionul Fadil Vokkri din Prishtina, la debutul său în Grupa G a competiţiei Europa Conference League.

Anderlecht a învins-o pe Silkeborg IF cu 1-0, joi, la Bruxelles, într-un meci din Grupa B a competiţiei de fotbal Europa Conference League, din care face parte şi FCSB.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Fabio Silva (80), din penalty. Anderlecht a aliniat echipa: Hendrik van Crombrugge - Zeno Debast (Killian Sardella, 82), Wesley Hoedt, Jan Vertonghen - Michael Murillo, Anouar Ait El Hadj (Yari Verschaeren, 46), Amadou Diawara (Marco Kana, 87), Majeed Ashimeru (Kristian Arnstad, 82), Francis Amuzu - Fabio Silva, Lior Refaelov (Julien Duranville, 63).

Oaspeţii au evoluat în formula: Nicolai Larsen - Oliver Sonne, Tobias Salquist, Joel Felix, Lukas Engel - Stefan Teitur Thordarson (Andreas Oggesen, 83), Mark Brink, Anders Klynge (Tonni Adamsen, 83) - Soren Tengstedt (Sebastian Joergensen, 65), Nicklas Helenius, Kasper Kusk (Mads Kaalund, 65). FCSB va juca pe 15 septembrie acasă cu Anderlecht.

În Grupa G, din care face parte CFR Cluj, Sivasspor a remizat cu Slavia Praga, 1-1. Vicecampioana Cehiei a deschis scorul rapid, prin Peter Olayinka (4), dar gazdele au egalat prin Dia Saba (27). Oaspeţii au avut şansa de a obţine victoria, însă Lukas Provod a ratat un penalty (90+3), şutul său fiind apărat de portarul Ali Vural.

Kader Keita a fost eliminat de la Sivasspor (90+1) şi nu va putea juca cu CFR Cluj, pe 15 septembrie, în Gruia. Sivasspor a aliniat echipa: Ali Vural - Robin Yalcin (Caner Osmanpaşa, 79), Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ugur Ciftci - Kader Keita, Fredrik Ulvestad - Clinton Njie (Ahmed Musa, 73), Dia Saba, Max Gradel - Leke James (Mustapha Yatabare, 19).

La Slavia au jucat: Ales Mandous - David Doudera, Aiham Ousou, Taras Kacearaba (Christ Tiehi, 46), Lukas Masopust (Stanislav Tecl, 77) - Petr Sevcik, Tomas Holes - Moses Usor (Ivan Schranz, 63), Ibrahim Traore (Lukas Provod, 46), Matej Jurasek (Ewerton, 46) - Peter Olayinka.

OGC Nice a remizat acasă cu FC Koln, 1-1, meci în care mijlocaşul ofensiv român Rareş Ilie a fost rezervă la gazde.

Rezultate:

Grupa A

Fiorentina - RFS 1-1 Au marcat: Antonin Barak 56, respectiv Andrej Ilic 74.

Hearts - Istanbul Başakşehir 0-4 Au marcat: Hasan Ali Kaldirim 26, Youssouf Ndayishimiye 67, Stefano Okaka 75, Berkay Ozcan 82.

Grupa B

Anderlecht Bruxelles - Silkeborg IF 1-0 A marcat: Fabio Silva 80 - penalty.

West Ham United - FCSB 3-1 Au marcat: Jarrod Bowen 69 - penalty, Emerson 75, Michail Antonio 90, respectiv Andrei Cordea 34.

Grupa C

Austria Viena - Hapoel Beer-Sheva 0-0

Villarreal - Lech Poznan 4-3 Au marcat: Samuel Chukwueze 32, Alex Baena 36, 40, Francis Coquelin 89, respectiv Michal Skoras 2, Mikael Ishak 47 - penalty, 62.

Grupa D

OGC Nice - FC Koln 1-1 Au marcat: Andy Delort 62 - penalty, respectiv Steffen Tigges 19. FC Slovacko - Partizan Belgrad 3-3 Au marcat: Jan Kalabiska 5, 19, Libor Kozak 83, respectiv Fousseni Diabate 47, 53, Ricardo Gomes 62. Cartonaş roşu: Kristijan Belic (Partizan, 22).

Grupa E

FC Vaduz - Apollon Limassol 0-0

SC Dnipro-1 - AZ Alkmaar 0-1 A marcat: Dani De Wit 63.

Grupa F

Molde FK - KAA Gent 0-0 Shamrock Rovers - Djurgaardens IF 0-0 Grupa H

FC Basel - Piunik Erevan 3-1 Au marcat: Darian Males 23 - penalty, Wouter Burger 54, 76, respectiv Artak Daşian 27. Slovan Bratislava - Zalgiris Vilnius 0-0

Grupa G

FC Ballkani - CFR Cluj 1-1 Au marcat: Armend Thaci 65, respectiv Yuri Matias 90+1.

Sivasspor - Slavia Praga 1-1 Au marcat: Dia Saba 27, respectiv Peter Olayinka 4. Cartonaş roşu: Kader Keita (Sivasspor, 90+1). Lukas Provod (Slavia) a ratat un penalty în min. 90+3.

