Dan Negru: Pe cât de anti-monarhiști eram când Regele Mihai trăia, pe atât de pro-monarhiști suntem azi. E târziu!

Dan Negru a venit cu un mesaj, după ce Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit:

„Pe cât de anti-monarhiști eram când Regele Mihai trăia, pe atât de pro-monarhiști suntem azi , când monarhia e pe ducă.

Noi, mereu viceversa. Noi, mereu exagerând, cu ura sau cu iubirea.

Odată cu Regele Mihai a murit monarhia in România. Odată cu Regina Angliei o să dispară și monarhia in Europa...

Pentru că o instituție fără oameni e o cutie goală.

Habar n-am dacă ne-ar fi fost de folos monarhia după '90.

Când am avut monarhie, am urât-o. Când n-o mai avem, o iubim.

Acu' nu mai contează . E târziu! A trecut.

Or învăța copiii noștri devreme ce am învățat noi târziu“, a scris Dan Negru pe Facebook.

Regina a fost cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, după ce a domnit 70 de ani. Avea 96 de ani când a murit pe 8 septembrie 2022.

Născută în 1926, Prințesa Elisabeta a devenit regină la moartea tatălui ei, Regele George al VI-lea, în 1952. S-a căsătorit cu Philip, Duce de Edinburgh, în 1947 și cuplul a avut patru copii: Charles, Anne, Andrew și Edward.

Fost prinț al Danemarcei și al Greciei, Prințul Philip s-a născut în 1921 și a servit în Marina Regală în cel de-al Doilea Război Mondial. A fost cea mai longevivă consoartă a oricărui monarh britanic și s-a retras din îndatoririle regale în 2017, după ce a încheiat peste 22.000 de angajamente solo.

Prințul Philip a murit pe 9 aprilie 2021 (citește continuarea AICI).

După ce sicriul ei se va întoarce la Londra, regina va rămâne în Westminster Hall timp de aproximativ patru zile înainte de înmormântare, permițând cetățenilor de rând să ofere un omagiu.

Sala mare este cea mai veche parte a Palatului Westminster, în inima guvernului britanic.

Ultimul membru al Familiei Regale care a stat în stat în sală a fost Regina Mamă în 2002, când peste 200.000 de oameni au stat la coadă pentru a-i vedea sicriul.

Sicriul Reginei se va odihni pe o platformă înălțată, cunoscută sub numele de catafalc, sub acoperișul medieval din lemn al sălii din secolul al XI-lea. Fiecare colț al platformei va fi păzit de soldați din unitățile care deservesc Casa Regală.

Ea va fi adusă la Westminster Hall de la Palatul Buckingham într-o procesiune lentă, însoțită de o paradă militară și de membri ai familiei regale.

Oamenii vor putea, de asemenea, să urmărească procesiunea pe măsură ce sicriul va trece pe străzi, iar marile ecrane care transmit evenimentul vor fi probabil amenajate în Parcurile Regale din Londra (citește continuarea AICI).

