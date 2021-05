Dan Cruceru nu renunță la Cristina Pocor, dar o schimbare tot face! La 40 de ani a ales să se schimbe pe sine.

”Da, probabil că am criza de 40 de ani. Nu știu cum a apărut, nu știu de la ce, dar consider că sunt suficient de puternic, să mă uit în oglindă și să-mi recunosc asta. Aș putea nega situația, să cred că sunt tot felul de motive punctuale independente de mine, că e vina altora, că nu e nicio criză. Și poate că nici nu e, poate doar mă alint. Doar că am simțit o nevoie nebună de a face o schimbare majoră în viața mea. Serios, m-a lovit pur și simplu la un moment dat ideea și, de atunci, a tot încolțit în mintea mea”, spunea realizatorul TV.

”Și apropo de nevastă! Cea mai mare schimbare pe care am decis-o a fost legată de ea. Mai exact, decizia a fost să rămână așa, ca până acum! Știu multe situații în care, la 40, bărbații au ales să-și schimbe soațele. Sau ele pe ei. Adică, pe bune! Pam! 40! Să vină alta! Sau altul! Păi cum o astfel de decizie? Păi, tragi linie, analizezi, ai dorința asta mare de schimbare în minte și acționezi.! Vezi tu dacă ți-e bine mai târziu, acum contează doar schimbarea. Și pleci în lume! Proaspăt divorțat, din nou pe piață, însetat de noi experiențe. Ce, nu-i așa? Sunt sigur că știți măcar o căsnicie care s-a oprit pe acolo. Dar căsnicia mea e faină. Cu mult mai multe bune, decât rele, cu bucurie, cu dragoste, cu bine. Deci de ce mi-aș lua câmpii? Doar de dragul schimbării? Mi se pare absurd și infantil”, mai spunea vedeta TV pe blogul său.

Și pentru că am citit pe blog la tine despre criza bărbatului la 40 de ani, te-aș întreba care este secretul relației tale cu Cristina? Mi-a plăcut mult când ai spus: ”la 40 de ani am decis să mă schimb pe mine, nu pe ea”. Câți bărbați au curajul ăsta?! Este mult mai ușor să schimbi femeia decât pe tine.

”Cred că și bărbații, și femeile au crize atunci când schimbă prefixul vârstei. Cred că e un moment de trecere la un alt nivel. Important este ce decizi să faci în noua ta viață. Eu am decis să păstrez tot ce e bun de până acum și să amplific lucrurile pe care le ignorasem în trecut. Familia, soția, copiii sunt părțile foarte bune din viața mea. Sportul, călătoriile, prețuirea de sine erau aspecte neglijate. Și pe astea voi pune accent în noua mea viață. Secretul nostru ca soț și soție? Habar n-am! Probabil doar faptul că, odată ce am pornit pe drumul ăsta, am rămas la fel de deciși. Oricât de greu ne-a fost, oricât de mult ne-am certat, cumva ne-am tras de mână unul pe celălalt și am continuat călătoria împreună!”, a spus Dan Cruceru într-un interviu pentru DC News.

Pentru că știm că vine ziua ta, vreau să știu dacă Dan Cruceru de la 18 ani este mulțumit de Dan Cruceru de la 40 de ani.

”Zâmbesc. Chiar nu m-am gândit la o astfel de întrebare până acum. Pentru că îmi place să iau ce e mai bun de la fiecare zi, fără să fac tot felul de analize retrospective. Dar cred că puștiul de 18 ani ar fi mândru de mine de 40. Am o familie superbă, sunt sănătos, conduc mai multe afaceri. Sunt bine! Am tot felul de provocări, de obstacole, zilnic, dar fac parte din viață. Așa că, per ansamblu, chiar sunt bine!”, ne-a mai zis Dan Cruceru.