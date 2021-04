Cutremur cu magnitudinea 6,2 în India. FOTO / VIDEO

În ziua de 28 Aprilie 2021, la ora 05:21:26 (ora locală a României), s-a produs un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6.2, în Assam, India, la adâncimea de 30km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 97km NE de Guwahati, 216km N de Sylhet, 218km N de Silchar, 263km NV de Imphal. Mai multe clădiri ar fi fost afectate, au spus locuitorii. Autoritățile au declarat că verifică dacă există victime, scrie SMH.com.



„Un cutremur mare a lovit Assam. Mă rog pentru bunăstarea tuturor și îndemn pe toată lumea să rămână alertă, urmărind actualizările din toate districtele ", a declarat ministrul-șef al Assam, Sarbananda Sonowal.



Locuitorii au spus că există fisuri pe pereți în unele case și pe podele. Oamenii stăteau afară pe stradă, de frica replicilor care au urmat. „Nu am văzut niciodată vibrații atât de uriașe în viața mea”, a spus Jyotishman Deka, un student inginer de 20 de ani.

Damage caused by the early morning #earthquake in #Guwahati's Vivanta by Taj



The earthquake measuring 6.7 on the Richter Scale jolted the State, North Bengal and other parts of the Northeast pic.twitter.com/Qn9p8mMMLV