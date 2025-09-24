Curtea Constituțională amână decizia pe legile Guvernului Bolojan. Chirieac vorbește despre efecte

Bogdan Chirieac, analist politic, a avut o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, unde a comentat decizia Curții Constituționale a României de a amâna decizia în privința pensiilor speciale ale magistraților.

„Amânarea deciziei în privința pensiilor speciale este un act iresponsabil din partea Curții Constituționale. Efectele acestei amânări se vor vedea în continuare și ele sunt catastrofale.

Din momentul în care Guvernul Bolojan a anunțat intenția de a zgâria un pic pensiile speciale ale magistraților, aceștia sunt într-o grevă nedeclarată. Ei o numesc protest și toate procesele din această țară se amână. Consecințele sunt devastatoare, peste ceea ce însemnau pensiile speciale în ansamblul lor. E vorba de procese care țin de dreptul comercial, litigii, sentințe împotriva administrațiilor publice, insolvențe etc. Consecințele asupra economiei reale sunt grave, felul în care magistrații, unii dintre dânșii călcând legea, amână în mod arbitrar procesele, refuzând să mai judece“, a explicat Bogdan Chirieac.

Chirieac: De ce e blocată administrația din România

De asemenea, analistul politic a explicat și ce se întâmplă în administrația locală unde, la fel, decizia pe pachetul de măsuri a fost amânată de Curtea Constituțională.

„Mai mult, amânarea deciziilor privind administrația blochează totul. Domnul Ilie Bolojan - eu am încredere că e un om care nu se răzgândește - ne-a spus foarte clar, iar alături de el s-au pronunțat și Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, că dacă onorabila Curte Constituțională respinge legea privind pensiile magistraților, dânsul demisionează.

Urmarea este că administrația nu se mai atinge de nimic. Tot ce înseamnă administrație e blocat din două motive. Pe de o parte că, dacă se respinge legea, se așteaptă demisia lui Ilie Bolojan, iar pe de altă parte, administrația nu știe cum e cu propriile concedieri. Tot ce înseamnă administrația locală și centrală este în mare parte blocată. Puține localități din această țară mai au administrație funcțională. Deși onorabila Curte Constituțională are salarii absolut îndestulătoare - statistic cred că sunt cel mai bine plătiți raportat la salariul mediu, cea mai bine plătită Curte Constituțională din UE, la fel ca și doamnele și domnii magistrați - au și pensiile speciale neatinse. Cu toate astea, nu au avut niciun fel de problemă să contribuie la sporirea haosului în țara noastră“, a spus Bogdan Chirieac.

El a mai adăugat că, puterile Curții Constituționale ar trebui limitate prin referendum, după această perioadă dificilă prin care trece România, astfel încât decizii importante pentru milioane de români să nu mai poată fi luate de „nouă oameni“.

„În privința măsurii domnului Ilie Bolojan de a accepta continuarea plafonării prețurilor la alimente de bază încă șase luni, măsura este anti-economică, având puține rezultate, dar cred că dânsul a vrut să arate că ține la coaliție, fiindcă a fost o linie roșie a PSD. Ilie Bolojan a încercat să le spună că nu vrea el să rupă coaliția. Mai departe însă, ceea ce s-a întâmplat la CCR, este inacceptabil, iar opinia mea este că după ce trecem prin această perioadă, lucrurile trebuie reașezate și asta se poate face prin referendum. Prerogativele Curții Constituționale trebuie cumva amendate în așa fel încât nouă oameni să nu mai poată pune o țară în genunchi, așa cum s-a întâmplat acum“, a conchis Bogdan Chirieac.