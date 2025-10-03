Cumulul pensie-salariu, pe cale de a fi eliminat luna aceasta

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la prezentarea bilanțului său după primele 100 de zile de guvernare, că Executivul este aproape de a identifica o soluție legală pentru a opri cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Măsura urmează să fie inclusă în al treilea pachet de reforme fiscal-bugetare, pe care Guvernul intenționează să îl adopte până la finalul acestei luni.

"Suntem pe cale să găsim formula constituțională"

Deși în trecut au existat mai multe încercări de a limita această practică, toate au fost blocate de Curtea Constituțională. De această dată, spune premierul, se lucrează la o formulă care să reziste testului constituțional. „Interdicția cumulului pensiei cu salariul e un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”, a explicat Bolojan.

Întrebat dacă măsura va face parte din noul pachet fiscal-bugetar, șeful Guvernului a confirmat. El a precizat totodată că și reforma administrației locale a ajuns într-un stadiu avansat de negociere între partidele din Coaliție. „Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor. Dacă era un singur partid la guvernare, sigur anumite decizii se luau mai repede. Dar asta e realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea e bună pentru că poate ies cele mai bune idei”, a punctat premierul.

"Sper ca în următoarele două săptămâni să avem acest pachet"

Bolojan a admis că unele decizii ar fi putut fi accelerate dacă partenerii politici ar fi avut o poziție mai unitară. Totuși, el susține că discuțiile pe tema reorganizării administrației locale sunt „practic rezolvate” și urmează ca săptămâna viitoare să se stabilească forma finală a reducerilor propuse. „Și eu sper că în afară de discuția legată de cuantumul de reducere, pe care toți colegii îl recunosc că e o necesitate, doar modul în care se face mai trebuie discutat. Săptămâna viitoare vom avea o decizie finală”, a declarat Bolojan.

Premierul a adăugat că toate componentele pachetului fiscal-bugetar trebuie închise cât mai repede, astfel încât adoptarea să aibă loc până la finalul lunii. „Cu cât mai repede se clarifică celelalte aspecte care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să fie în acest pachet, și celelalte puncte pe care le-am prezentat cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3 ca să-l adoptăm în această lună. Cu cât se adoptă mai repede, cu atât este mai bine. Sper ca în următoarele două săptămâni să avem acest pachet”, a subliniat acesta.

Inițial, interdicția cumulului pensie-salariu fusese inclusă în al doilea pachet de măsuri, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Lipsa unui acord între partidele din Coaliție a dus însă la amânarea aplicării ei.