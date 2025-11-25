Cumpără MOL activele Lukoil? Peter Szijjarto vine cu explicații

Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a vorbit despre posibilitatea ca firma energetică maghiară MOL să achiziţioneze activele internaţionale ale Lukoil.

MOL cumpără petrol de la Lukoil, cu acceptul SUA

”Ce pot să vă spun este că MOL cumpără petrol de la Lukoil şi va continua să facă acest lucru pentru că am obţinut o derogare din partea Statelor Unite privind sancţiunile lor asupra livrărilor de petrol. Aşadar, considerăm Rusia un partener de încredere pentru noi atunci când vine vorba de aprovizionarea energetică a Ungariei. Îmi menţin poziţia. Am experienţă în ceea ce priveşte cooperarea cu Rusia în domeniul energiei. Până acum au fost de încredere. Toate alternativele sunt mai puţin de încredere sau mai scumpe. Deci, pentru a schimba o sursă ieftină şi de încredere cu una mai scumpă şi mai puţin de încredere, nu-mi puteţi oferi un motiv pentru asta", a afirmat ministrul.

”Cu cât sunt mai profitabile companiile ungare, cu atât mai bine”

Despre interesul Ungariei pentru a achiziționa participaţia Lukoil din zăcământul Trident din Marea Neagră, Peter Szijjarto a răspuns: "Ei bine, după cum v-am spus, MOL, care este o companie maghiară cu capital privat, desfăşoară negocieri internaţionale pe baze comerciale, fie cu Lukoil, fie cu oricine altcineva. Dacă au şansa de a face tranzacţii, de a încheia acorduri pe piaţa internaţională de energie, care sunt accesibile şi profitabile pentru ei, sunt sigur că vor negocia în favoarea lor. Sperăm că vor avea succes în toate negocierile care le aduc profit, pentru că cu cât sunt mai profitabile companiile ungare, cu atât mai bine pentru economia ungară”.

Perimetrul Trident este deţinut în proporţie de 87,8% de Lukoil şi restul de Romgaz, companie controlată de statul român, iar estimările preliminare - încă neconfirmate de foraje - indicau că aici ar fi rezerve potenţiale de gaze de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi.