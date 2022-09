Cum vor arăta monedele britanice cu portretul Regelui Charles al III-a - Foto în articol

Au fost dezvăluite monedele noi care prezintă portretul Regelui Charles a III-lea, scrie BBC. Royal Mint a anunțat că monedele vor intra în circulație cel mai probabil în luna decembrie a acestui an. Astfel, imaginea Regelui Charles va apărea pe două monede dintr-o serie specială care marchează viaţa Reginei Elisabeta a II-a: una pentru 5 lire sterline şi alta pentru 50 de pence.



Portertul monarhului este opera sculptorului Martin Jennings și a fost realizat în baza unei fotografii aprobate în preleabil de Rege. Monedele reprezintă secole de tradiție, monarhul fiind acum cu fața spre partea stângă, în sens invers față de predecesorul său, Regina Elisabeta a II-a. Ca și în cazul regilor britanici anteriori și spre deosebire de Regină, el nu poartă coroană.

Monedele vor fi vândute colecționarilor de la începutul săptămânii viitoare. Moneda de 50 de pence va fi disponibilă pentru uz general cu mult înainte de sfârșitul anului, distribuită în funcție de cererea băncilor, a societăților de construcții și a oficiilor poștale.





Vor circula împreună cu monede cu regretata Regină, așa că acele 27 de miliarde de monede vor fi în continuare acceptate în magazine.

Anne Jessopp, directorul executiv al The Royal Mint, a spus că monedele au durat în general 20 de ani, așa că atât monedele Reginei Elisabeta, cât și cele ale Regelui Charles vor fi în circulație împreună mulți ani de acum înainte.

De la începutul anului viitor, monede de la 1 pence la 2 lire sterline, pe care britanicii le folosesc în viața de zi cu zi, vor fi imprimate purtând aceeași imagine a Regelui Charles. Acestea vor fi trimise atunci când vor fi necesare pentru a înlocui monedele mai vechi deteriorate și uzate și pentru a acoperi orice cerere suplimentară.



"Oamenii nu ar trebui să-și facă griji dacă au monede cu Regina. Vom păstra acele monede în circulație. Vedem oameni care trec la diferite forme de plată, dar oamenilor le place foarte mult să folosească monede din multe motive diferite", a spus Jessopp.

"Este obişnuit din punct de vedere istoric să existe în circulaţie monede după imaginea diferiţilor monarhi în acelaşi timp", indică Royal Mint.

Portretul oficial a fost conceput pentru a oferi un aspect accesibil al Regelui Charles și același lucru este valabil și pentru inscripție. Monarhii britanici anteriori au fost indicați pe inscripție folosind versiunea latină a numelui lor. Cu toate acestea, noile monede spun Carol al III-lea mai degrabă decât Carolus.



Monedele cu efigia regelui vor purta inscripţia: "CHARLES III. D. G. REX. F. D. 5 lbs. 2022", sau "Regele Charles III, prin harul lui Dumnezeu, apărător al credinţei” - unul dintre titlurile de suveran.



Reversul monedei comemorative de 5 lire va prezenta două noi portrete ale Reginei Elisabeta a II-a, concepute de artistul John Bergdahl în colaborare cu Royal Mint.

Monedele vor fi bătute la sediul Royal Mint din Llantrisant, Țara Galilor de Sud, unde producătorul oficial de monede - și cea mai veche companie din Marea Britanie - s-a mutat pentru a se adapta procesului de zecimalizare în 1967.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.



