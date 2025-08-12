Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat că există un acord în coaliție în acest sens. Ea mai spune că ia în calcul finanțarea acestui program din fonduri europene, însă că instituția pe care o conduce trebuie să se ocupe mai ales de proiectele cu cel mai mare impact pe mediu.

”Sper, mai ales că toate partidele și-au arătat intenția de a trece cât mai rapid posibil pachetul doi de măsuri, că până la adoptarea pachetului doi de măsuri ar trebui să avem inclusiv deciziile pe toate programele AFM. Deci, cu atât mai mult cu cât toate partidele și-au arătat interesul de a adopta cât mai rapid acest pachet, cu atât mai mult ar trebui să ne încadrăm în acest termen.

Avem nevoie de aceste decizii formal luate, inclusiv pentru a avea un temei cât se poate de clar, pentru a putea să fim inclusiv transparenți față de oameni, predictibili pentru industria care are nevoie de aceste decizii”, a spus Diana Buzoianu.

”Pe partea de persoane fizice, știm sigur că decizia din coaliție este că se va lansa acest program. Bugetul pe care noi l-am discutat până în momentul de față este de 200 de milioane de lei. Pentru celelalte programe vom avea, sper, chiar înainte de pachetul doi de de măsuri, o decizie finală pe toate programele”, a adăugat Diana Buzoianu, la Digi24.

În 20 de ani de ”Rabla”, în România au fost casate peste 1.000.000 de automobile vechi

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme din România a specificat că, în 20 de ani de ”Rabla”, în România au fost casate peste 1.000.000 de automobile vechi.

”Este un obiectiv de mediu. În același timp, noi avem astăzi o țintă în jalon PNRR care a fost atinsă, de 250.000 de mașini casate. A fost condiție în PNRR. Deci, practic, în anii care de când a intrat în vigoare PNRR până până în ziua de astăzi.

Avem practic, în momentul de față, programe pe care le vom continua din Rabla. Avem Fondul social pentru climă, unde se pot gândi programe inclusiv pe Rabla, și atunci să mutăm pe fonduri europene acest program care să aibă și continuitate pe mai mulți ani de zile, pentru că Fondul social pentru climă este gândit pe 4 ani de zile. Deci avem discuții destul de ample de cum să putem să sprijinim acest program, să fie lansat multianual și să aibă și niște fonduri care să nu mai depindă neapărat de puterea economică sau de bugetul național”, a explicat Diana Buzoianu.

”Întotdeauna se poate mai bine. Ce vă pot spune eu este că avem astăzi proiecte care au un impact pe mediu și care cu siguranță ajută și industria. Ministerul Mediului trebuie să se ocupe mai ales de proiectele care ajută cu un impact cel mai mare pe mediu. Și acum vă dau un exemplu: între a casa 1000 de mașini, să zicem, și a planta niște zeci de mii de hectare de păduri, discutabil...”, a mai declarat Diana Buzoianu.

