Cum arată o lucrare de Frida Kahlo care ar putea deveni cea mai valoroasă pictură făcută de o artistă

În pictură, artista este înfăţişată dormind într-un pat deasupra căruia se află un schelet uriaş. Acest autoportret este estimat la o sumă cuprinsă între 40 de milioane de dolari şi 60 de milioane de dolari, potrivit Sotheby's.

Când a pictat Frida Kahlo autoportretul

Pictura a fost făcut în anul 1940 este intitulată Le ręve (La chambre). Autoportretul va fi scos la licitaţie pe data de 20 noiembrie.

Lucrarea a fost prezentată de celebra casă de licitații în noul său sediu din New York, Breuer Building, o clădire modernistă situată în Manhattan, care a funcționat mult timp ca muzeu și care va fi redeschisă publicului începând de sâmbătă.

Video

Autoportretul făcut de Frida Kahlo, o imagine foarte personală

Autoportretul făcut de Frida Kahlo este o imagine foarte personală, în care artista fuzionează motive folclorice din cultura mexicană cu suprarealismul european, a precizat pentru AFP Anna Di Stasi, expertă în artă sud-americană la Sotheby's.

Artista mexicană a murit în anul 1954 la vârsta de 47 de ani. Ea nu a fost de acord ca operele sale să fie asociate mişcării suprarealiste, a notoat experta. Dar în lumina acestei iconografii magnifice, pare pertinentă includerea în acest curent.

Frida Kahlo deținea, în realitate, un astfel de obiect

Scheletul redat deasupra patului nu este doar un element pictural, ci Frida Kahlo avea, în realitate, un astfel de obiect din papier-mâché suspendat chiar deasupra propriului pat, potrivit informațiilor oferite de Sotheby’s.

Recordul de vânzare al unei lucrări semnate de artistă aparține autoportretului „Diego y yo” din anul 1949, care a fost adjudecat la New York pentru suma de 34,4 milioane de dolari.

Care este, în prezent, cel mai scump tablou pictat de o femeie

Cel mai scump tablou pictat de o femeie vândut până în prezent este o operă din anul 1932 a americanei Georgia O'Keeffe, vândută contra sumei de 44,4 milioane de dolari în anul 2014.

Vineri, Sotheby's a prezentat şi alte opere ale unor renumiți artiști, ce vor fi scoase în curând la vânzare. Printre opere sunt tablouri de René Magritte şi Gustav Klimt.

De asemenea, va fi licitată o sculptură emblematică a provocatorului artist italian Maurizio Cattelan intitulată America - o toaletă din aur masiv. Preţul de pornire depinde de preţul aurului în momentul organizării licitaţiei, notează Agerpres.

Vezi și - Toaletă din aur de 18 carate scoasă la licitație. Este funcțională - Video