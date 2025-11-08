€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:32 08 Noi 2025 | Data publicării: 17:28 08 Noi 2025

Cum arată o lucrare de Frida Kahlo care ar putea deveni cea mai valoroasă pictură făcută de o artistă
Autor: Andrei Itu

bani-dolari_10401300 foto pexels
 

Un autoportret de Frida Kahlo, prezentat recent la New York, are mari şanse să devină cel mai scump tablou realizat de o femeie.

În pictură, artista este înfăţişată dormind într-un pat deasupra căruia se află un schelet uriaş. Acest autoportret este estimat la o sumă cuprinsă între 40 de milioane de dolari şi 60 de milioane de dolari, potrivit Sotheby's.

Când a pictat Frida Kahlo autoportretul

Pictura a fost făcut în anul 1940 este intitulată Le ręve (La chambre). Autoportretul va fi scos la licitaţie pe data de 20 noiembrie.

Lucrarea a fost prezentată de celebra casă de licitații în noul său sediu din New York, Breuer Building, o clădire modernistă situată în Manhattan, care a funcționat mult timp ca muzeu și care va fi redeschisă publicului începând de sâmbătă.

Video

Autoportretul făcut de Frida Kahlo, o imagine foarte personală

Autoportretul făcut de Frida Kahlo este o imagine foarte personală, în care artista fuzionează motive folclorice din cultura mexicană cu suprarealismul european, a precizat pentru AFP Anna Di Stasi, expertă în artă sud-americană la Sotheby's.

Artista mexicană a murit în anul 1954 la vârsta de 47 de ani. Ea nu a fost de acord ca operele sale să fie asociate mişcării suprarealiste, a notoat experta. Dar în lumina acestei iconografii magnifice, pare pertinentă includerea în acest curent.

Frida Kahlo deținea, în realitate, un astfel de obiect 

Scheletul redat deasupra patului nu este doar un element pictural, ci Frida Kahlo avea, în realitate, un astfel de obiect din papier-mâché suspendat chiar deasupra propriului pat, potrivit informațiilor oferite de Sotheby’s.

Recordul de vânzare al unei lucrări semnate de artistă aparține autoportretului „Diego y yo” din anul 1949, care a fost adjudecat la New York pentru suma de 34,4 milioane de dolari.

Care este, în prezent, cel mai scump tablou pictat de o femeie

Cel mai scump tablou pictat de o femeie vândut până în prezent este o operă din anul 1932 a americanei Georgia O'Keeffe, vândută contra sumei de 44,4 milioane de dolari în anul 2014.

Vineri, Sotheby's a prezentat şi alte opere ale unor renumiți artiști, ce vor fi scoase în curând la vânzare. Printre opere sunt tablouri de René Magritte şi Gustav Klimt.

De asemenea, va fi licitată o sculptură emblematică a provocatorului artist italian Maurizio Cattelan intitulată America - o toaletă din aur masiv. Preţul de pornire depinde de preţul aurului în momentul organizării licitaţiei, notează Agerpres.

Vezi și - Toaletă din aur de 18 carate scoasă la licitație. Este funcțională - Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

frida kahlo
pictura
new york
Sotheby's
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
VIDEO Moment controversat devenit viral la Miss World Chile 2025. Publicul a fost uluit
Publicat acum 30 minute
Relația lui Fănel Bogos cu șeful DSVSA Vaslui, pe care voia să-l înlăture din funcție. Bogdan Chirieac: Aici nu-s personaje pozitive
Publicat acum 39 minute
Cum arată o lucrare de Frida Kahlo care ar putea deveni cea mai valoroasă pictură făcută de o artistă
Publicat acum 50 minute
Vicepremierul Oana Gheorghiu îi amenință cu procesele pe cei care o acuză de propagandă antisuveranistă
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Criza identității britanice după Brexit: mândrie în declin și o societate tot mai divizată
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close