€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:38 31 Oct 2025

Toaletă din aur de 18 carate scoasă la licitație. Este funcțională - Video
Autor: Andrei Itu

aur_79775800
 

O toaletă din aur realizată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitaţie în noiembrie, la New York.

Anunțul a fost făcut, vineri, de casa Sotheby's, transmite agenţia DPA. Toaleta este din aur de 18 carate şi perfect funcţională.

Cum va fi stabilit prețul de pornire

Preţul de pornire va fi stabilit în funcţie de preţul aurului din ziua licitaţiei, a subliniat Sotheby's.

Maurizio Cattelan a realizat în anul 2016 două versiuni ale operei intitulate „America”. Una dintre acestea a fost expusă la Muzeul Guggenheim din New York. Mai târziu, în 2019, lucrarea a fost furată de la Palatul Blenheim din Anglia – locul de naștere al lui Winston Churchill – unde se afla temporar, împrumutată pentru o expoziție.

Video

Cea de-a doua versiune a fost achiziționată de un colecționar privat, care o scoate acum la licitație.

Lucrările de artă conceptuală neconvențională... 

Maurizio Cattelan s-a făcut remarcat prin lucrările sale de artă conceptuală neconvențională. Anul trecut, una dintre creațiile sale — o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete — a fost vândută la New York pentru suma de 6,2 milioane de dolari, scrie Agerpres.

Vezi și - Pedeapsa primită de doi bărbați pentru furtul unei toalete de aur care valora un munte de bani

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

toaleta din aur licitatie
Maurizio Cattelan
Sotheby's
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Halloween de coșmar într-un cartier rezidențial: Un minor de 13 ani l-a înjunghiat pe un bărbat după ce a fost alungat de la colindat
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Toaletă din aur de 18 carate scoasă la licitație. Este funcțională - Video
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Mașină de pompieri, răsturnată în drum spre intervenție
Publicat acum 2 ore si 32 minute
La ce sumă ar ajunge noile teste nucleare americane anunțate de Trump
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Tichete de masă majorate, salariul minim mai așteaptă. Unde s-au împotmolit discuțiile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 29 Oct 2025
Oana Țoiu s-a umplut de ridicol privind militarii americani din România. Care-i explicația?!
Publicat pe 29 Oct 2025
Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video
Publicat pe 29 Oct 2025
PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close