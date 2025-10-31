Toaletă din aur de 18 carate scoasă la licitație. Este funcțională - Video

Anunțul a fost făcut, vineri, de casa Sotheby's, transmite agenţia DPA. Toaleta este din aur de 18 carate şi perfect funcţională.

Cum va fi stabilit prețul de pornire

Preţul de pornire va fi stabilit în funcţie de preţul aurului din ziua licitaţiei, a subliniat Sotheby's.

Maurizio Cattelan a realizat în anul 2016 două versiuni ale operei intitulate „America”. Una dintre acestea a fost expusă la Muzeul Guggenheim din New York. Mai târziu, în 2019, lucrarea a fost furată de la Palatul Blenheim din Anglia – locul de naștere al lui Winston Churchill – unde se afla temporar, împrumutată pentru o expoziție.

Video

Cea de-a doua versiune a fost achiziționată de un colecționar privat, care o scoate acum la licitație.

Lucrările de artă conceptuală neconvențională...

Maurizio Cattelan s-a făcut remarcat prin lucrările sale de artă conceptuală neconvențională. Anul trecut, una dintre creațiile sale — o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete — a fost vândută la New York pentru suma de 6,2 milioane de dolari, scrie Agerpres.

