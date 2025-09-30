Cum a ajuns România să cumpere cea mai scumpă energie din lume

„Ceea ce a cauzat ca astăzi, România, să plătească aproape cea mai scumpă energie - nu din Europa, ci din lume - e faptul că, în urmă cu cinci ani, a început un proces prin care a închis foarte multe capacități de producție a energiei electrice bazate pe gaz și cărbune: aproape 7.000 de megawați instalați, scoși din producție; fiind înlocuiți cu doar 1.200 de megawați instalați”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digi24.

Importuri scumpe și exporturi cu prețuri de nimic

România exportă energia produsă în timpul zilei la prețuri extrem de scăzute, în timp ce seara, când cererea este foarte mare, țara noastră importă energie la un preț de 2.000-3.000 mai mare decât prețul de export din timpul zilei.

Acest lucru creează un dezechilibru major între producție și consum și generează pierderi uriașe pentru România, a mai spus ministrul Energiei.

„Acum avem un deficit extrem de mare: importăm la prețuri foarte mari în intervalul orar 18:00-22:00, la prețuri și de 2.000-3.000 de ori mai mari decât vindem, în timpul zilei, când avem surplus de producție de energie în intervalul 10:00-16:00, când soarele strălucește și-n România, și-n Bulgaria, Ungaria, Moldova sau Ucraina.

Din date din această săptămână, sunt perioade-n care România exportă un MWh la 20 de cenți, în timpul zilei, produs de energia solară. România nu a avut o strategie deșteaptă, a ales să investească masiv în panouri fotovoltaice fără să pună capacități de stocare a energiei, fără baterii”, a mai spus el.