Cristiano Ronaldo ajunge rezervă de lux la Manchester United

Starul lusitan a asistat de pe marginea terenului la acest joc, câştigat de echipa sa cu scorul de 4-1. Printre cei care au evoluat în acest meci s-au numărat danezul Christian Eriksen, care a înscris şi unul dintre goluri, şi argentinianul Lisandro Martinez, jucători recrutaţi în această vară de Manchester United



Cristiano Ronaldo a revenit luni la Manchester, iar marţi a efectuat primul său antrenament alături de coechipierii săi, după ce a ratat turneul efectuat de United în Asia şi Australia, invocând unele probleme personale.



Golgheterul portughez, în vârstă de 37 de ani, a avut în cursul zilei de marţi o reuniune cu antrenorul olandez Erik ten Hag şi cu conducerea lui United, la care a luat parte şi Sir Alex Ferguson, legendarul manager al grupării din Premier League, în cursul căreia s-a discutat viitorul său la clubul englez.



Manchester United va mai disputa încă două meciuri amicale în acest weekend, înainte de a debuta în noua ediţie din Premier League. Sâmbătă, englezii o vor înfrunta pe Atletico Madrid, la Oslo, iar duminică vor juca cu o altă echipă spaniolă, Rayo Vallecano, pe Old Trafford.



Elevii lui Erik ten Hag vor începe noul sezon duminica viitoare (7 august), pe teren propriu, împotriva formaţiei Brighton & Hove Albion.

Cristiano Ronaldo ar fi decis să rămână la Manchester United încă un sezon. Anunţul a fost făcut de antrenorul echipei, Erik Ten Hag.

"Planurile noastre îl includ pe Cristiano Ronaldo pentru acest sezon. Punct! Abia aștept să lucrez cu el. Cristiano nu este de vânzare. Vrem să avem un sezon de succes împreună.

Am vorbit cu el, am avut o discuție bună. Ce am vorbit rămâne între mine și Cristiano. Ce pot să spun este că a fost o conversație de succes", a spus Erik ten Hag, citat de Sky Sports.

Atacantul, în vârstă de 37 de ani, vrea să joace în Liga Campionilor, iar Manchester United este calificată doar în Europa League. Fostul fotbalist al lui Real Madrid mai are un an de contract cu "diavolii roşii", la care a revenit în urmă cu aproape un an.



Potrivit cotidianului britanic, Ronaldo vrea să joace în continuare în Liga Campionilor până la finalul carierei. Problema este că United nu a obţinut decât biletele pentru Europa League, competiţie la care portughezul nu a participat niciodată şi pe care nu este dornic să o descopere. El a evoluat în 19 ediţii consecutive ale celei mai importante competiţii europene intercluburi de când s-a despărţit de Sporting Lisabona în 2003.



The Times a precizat că Ronaldo se mai vede jucând trei sau patru ani la cel mai înalt nivel, ceea ce înseamnă prezenţa în Liga Campionilor, scrie Agerpres.

Clubul Atletico Madrid consideră "nerealizabil" transferul lui Cristiano Ronaldo, fostul fotbalist al marii rivale Real Madrid, care vrea să se despartă de actuala sa echipă, Manchester United, scrie luni ziarul Marca.

"Nu este viabil din punct de vedere economic", au insistat oficiali ai lui Atletico atunci când numele lui Cristiano Ronaldo a apărut în prim-plan. Conturile clubului rojiblanco nu permit achitarea unui salariu foarte mare precum cel al portughezului, nici plata unei sume către Manchester United, gruparea cu care atacantul este sub contract.



Ronaldo vrea să joace la o echipă calificată în Liga Campionilor, în timp ce United, care a încheiat doar pe locul 6 ultima ediţie din Premier League, va evolua în Europa League.



Venirea portughezului pe stadionul Metropolitano este greu de imaginat, cât timp lui Atletico îi este greu să obţină semnătura lui Nahuel Molina, fundaşul dreapta al lui Udinese, principala ţintă a antrenorului Diego Simeone în această perioadă de transferuri.



În ultimele săptămâni numele lui Ronaldo a fost vehiculat la instigarea agentului său, Jorge Mendes, care are o legătură foarte strânsă cu Atletico şi cu directorul general al acestui club, Miguel Angel Gil Marin.

