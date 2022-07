Cristiano Ronaldo rămâne la Manchester United. Ten Hag: Abia aştept să lucrez cu el. Punct!

"Planurile noastre îl includ pe Cristiano Ronaldo pentru acest sezon. Punct! Abia aștept să lucrez cu el. Cristiano nu este de vânzare. Vrem să avem un sezon de succes împreună.

Am vorbit cu el, am avut o discuție bună. Ce am vorbit rămâne între mine și Cristiano. Ce pot să spun este că a fost o conversație de succes", a spus Erik ten Hag, citat de Sky Sports.

De ce ar fi cerut iniţial să plece

Atacantul, în vârstă de 37 de ani, vrea să joace în Liga Campionilor, iar Manchester United este calificată doar în Europa League. Fostul fotbalist al lui Real Madrid mai are un an de contract cu "diavolii roşii", la care a revenit în urmă cu aproape un an.



Potrivit cotidianului britanic, Ronaldo vrea să joace în continuare în Liga Campionilor până la finalul carierei. Problema este că United nu a obţinut decât biletele pentru Europa League, competiţie la care portughezul nu a participat niciodată şi pe care nu este dornic să o descopere. El a evoluat în 19 ediţii consecutive ale celei mai importante competiţii europene intercluburi de când s-a despărţit de Sporting Lisabona în 2003.



The Times a precizat că Ronaldo se mai vede jucând trei sau patru ani la cel mai înalt nivel, ceea ce înseamnă prezenţa în Liga Campionilor, scrie Agerpres.

Cristiano Ronaldo face reclame şi la criptomonede

Cristiano Ronaldo, una dintre cele mai mari vedete ale fotbalului, a încheiat un contract de sponsorizare cu bursa de criptomonede Binance şi a devenit cea mai recentă celebritate care încheie un parteneriat cu o firmă de active digitale, în ciuda crizei care afectează sectorul, conform Financial Times.

Legendarul fotbalist portughez, care a evoluat pentru Manchester United, Juventus şi Real Madrid, va colabora cu Binance pentru a crea o colecţie de tokenuri nefungibile (NFT) care vor fi vândute exclusiv de către Binance. Afacerea cripto a lui Ronaldo vine în contextul în care preţul Bitcoin a scăzut cu peste 70% faţă de maximul atins în toamna anului trecut şi care a anulat 5 ani de câştiguri pentru investitori.

Vânzarea a declanşat o criză pentru unii dintre cei mai mari comercianţi şi creditori din industria activelor digitale şi a adus la apariţia unor avertismente privind un “moment Lehman” pentru sector.

“Relaţia mea cu fanii este foarte importantă pentru mine”, a declarat Ronaldo. “Aşa că ideea de a aduce experienţe şi acces fără precedent prin intermediul acestei platforme NFT este ceva la care am vrut să iau parte”.

Companiile de active digitale au devenit unii dintre cei mai mari sponsori ai vedetelor şi francizelor sportive datorită succesului criptomonedelor, cu acorduri de sute de milioane de dolari, inclusiv redenumirea de către Crypto.com a arenei principale din Los Angeles pentru 700 de milioane de dolari şi o serie de reclame TV cu celebrităţi la Super Bowl.

Preţurile cripto au continuat să scadă faţă de maximele atinse în noiembrie anul trecut, în ciuda milioanelor cheltuite pentru a atrage noi investitori. Cei care au cumpărat Bitcoin după Super Bowl în februarie ar fi suferit o pierdere de 50%. Scăderea preţurilor şi încetinirea tranzacţiilor a afectat veniturile burselor de criptomonede.

Marile burse Coinbase, Gemini şi Crypto.com se numără printre cele care au anunţat disponibilizări în ultimele săptămâni. Cu toate acestea, Binance a declarat că rămâne sănătoasă din punct de vedere financiar şi că merge înainte cu o serie de angajări şi cu mai multe tranzacţii spectaculoase. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News